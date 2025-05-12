ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】石破総理 年金改革関連法案を今月中旬に国会提出の意向 衆… 【速報】石破総理 年金改革関連法案を今月中旬に国会提出の意向 衆議院予算委員会で 【速報】石破総理 年金改革関連法案を今月中旬に国会提出の意向 衆議院予算委員会で 2025年5月12日 10時0分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 石破総理は衆議院予算委員会で年金制度改革法案について、あす自民党内で審議したうえで、今月中旬に国会に提出したいという意向を示しました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「水道水がおいしい都道府県」全国1位は？“蛇口からミネラルウォーター”の地域も【ひるおび】 スマホのバッテリーを長持ちさせるコツは？意外と知らない“スマホ充電の落とし穴”を専門家が解説【ひるおび】 牋続攣爿瓩浪搬欧里燭瓠宗 「死にたい」娘のエゴ、「生きてほしい」親のエゴ 涙ながらに口に入れた致死薬 関連情報（BiZ PAGE＋） 仏壇, 伊東市, イベント, 工場, グループウェア, マンション, ホテル, 配線, 神事, 慰霊祭