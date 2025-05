【「ダイイングライト2 ステイ ヒューマン」PS5パッケージ版】 価格:8,778円 セール価格:4,352円

Amazonにて、スパイク・チュンソフトより発売中のアクションRPG「ダイイングライト2 ステイ ヒューマン」プレイステーション 5パッケージ版が特別価格で販売されている。セール価格は50%オフの4,352円。

本作は、ゾンビであふれた終末世界を舞台とする、ストーリードリブン型のオープンワールドアクションRPG。Techland開発のオープンワールド・アクションサバイバルゲーム「ダイイングライト」の続編で、2022年に発売された。

ゾンビであふれた終末世界を舞台に、プレーヤーは流浪人として、ウイルスとの闘いにおける人類最後の砦「シティ」に辿り着く。本作の特徴でもあるパルクールスキルを駆使して、強大な敵に立ち向かっていく。本作では最大4人での協力プレイにも対応している。

なお、購入する際は、セール価格で販売されているかどうかを確認してから購入してほしい。

Dying Light 2 (C) Techland S.A. Published and developed by Techland S.A. All other trademarks, copyrights and logos are property of their respective owners. All rights reserved.