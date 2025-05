HKT48の元メンバーで現在はマルチに活躍する安陪恭加さんが、DVD『Smile Beauty』(ラインコミュニケーションズ)の発売記念イベントを10日、ソフマップAKIBAアミューズメント館で開催した。 昨年12月に沖縄で撮影した本作は、安陪恭加さんが恋愛関係のある幼なじみと過ごす日常を描いた作品。「グラビア自体が初めてだったのですごく緊張しました。以前ワンピース水着での撮影はありましたが、ビキ

ログインして続きを読む

The post 元HKT48 安陪恭加、ビキニやランジェリー、泡風呂にも初挑戦「最後のシーンは大人っぽいので見てほしい」 first appeared on GirlsNews.