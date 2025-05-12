９日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６１．０２ドル（＋１．１１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３４４．０ドル（＋３８．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２６７．６セント（＋２９．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５０５．５０セント（－７．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４１．５０セント（＋２．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０４４．００セント（＋７．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２９５．１３（＋３．１２）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６１．０２ドル（＋１．１１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３４４．０ドル（＋３８．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２６７．６セント（＋２９．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５０５．５０セント（－７．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４１．５０セント（＋２．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０４４．００セント（＋７．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２９５．１３（＋３．１２）
出所：MINKABU PRESS