◆ZEROBASEONE・ME:I・TWS・KiiiKiiiらMカウントダウンDAY3に豪華集結

【モデルプレス=2025/05/12】千葉・幕張メッセにて9日から11日にかけて、Kカルチャ―フェスティバル「KCON JAPAN 2025」が開催された。ここでは11日に行われた「M COUNTDOWN STAGE」の様子をまとめる。11日公演には、ZEROBASEONE(ゼロベースワン)、ME:I(ミーアイ)、TWS(トゥアス)、KiiiKiii(キキ)、HIGHLIGHT(ハイライト)、CRAVITY(クレビティ)、QWER(キューダブリューイーアール)が登場。プレショーはNEWBEAT(ニュービート)、ODD YOUTH(オードユース)、SIKKOO(シック)が担当。MCは、「KCON」同ステージにて3日連続で務めるZEROBASEONE(ゼロベースワン)のソン・ハンビン(SUNG HAN BIN)に、izna(イズナ)のバン・ジミン(BANG JEE MIN)スペシャルMCとして加わった。

◆KiiiKiiiが2NE1、CRAVITYがNCT 127カバー ME:Iは「PRODUCE101」シグナルソング披露

◆佐藤健がサプライズ登場

◆KCON「Mカ」3日目セットリスト

◆「KCON」13年目の開催

オープニングでは、KiiiKiiiが2NE1(トゥエニィワン)の『I AM THE BEST』を、CRAVITYがNCT 127の『Fact Check』をカバーし盛り上げ。さらにオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」出身のME:Iは「PRODUCE101」シリーズの元祖である「PRODUCE101」のシグナルソング「PICK ME」を制服姿で披露し、完璧にシンクロしたパフォーマンスで観客の胸を熱くさせる。イベントの中盤にはサプライズで俳優の佐藤健がプレゼンターとしてステージに登場すると、会場は大きくどよめき。ZEROBASEONEのパク・ゴヌクとソク・マシューのスペシャルステージを紹介し、2人は『BACK PACKER』をパフォーマンスした。トリはZEROBASEONEが務め4曲を披露。最後は出演者全員が集結し、ステージの周りを囲むファンに何度も手を振り、別れを惜しんでいた。<PRE SHOW>NEWBEAT『JeLLo』(Sleepers)『Flip the Coin』ODD YOUTH『I Like You』『THAT'S ME』SIKKOO『PUJUTGAN』『BANGATGAN』<Opening Performance>KiiiKiii 『I AM THE BEST』(2NE1)CRAVITY 『Fact Check』(NCT 127)<QWER>M1 T.B.HM2 청춘서약<TWS>M1 Countdown!M2 Lucky to be loved<K-POP GENERATION STAGE>ME:I『PICK ME』(PRODUCE 101)<KiiiKiii>M1 DO MEM2 BTG<CRAVITY>M1 Now or NeverM2 JUMPER + SCORCH<Special Stage>SEOK MATTHEW & PARKGUN WOOK(ZEROBASEONE)『BACK PACKER』<ME:I>M1 MUSEM2 Ready Go<HIGHLIGHT>M1 ChainsM2 BODYM3 ShockM4 Plz Don’t Be Sad<DREAM STAGE>TWS『plot twist』<ZEROBASEONE>M1 BLUEM2 Devil GameM3 NOW OR NEVERM4 GOOD SO BADCJ ENMが2012年から毎年開催し、2025年で13年目を迎える世界最大級のKカルチャーフェスティバル。K-POPショーと韓国のライフスタイルを直接体験できるコンベンションを融合したフェスティバルで、この13年間で、世界14地域にて開催されたKCONのオフライン累積観客数は約199万人に達する。「KCON JAPAN 2025」は、キャンパス内で様々な部活を紹介する「CLUB FAIR」をテーマに空間構成とプログラムを大幅に強化。ファンとアーティストが交流できる接点を拡大し、活気あるフェスの雰囲気でイベントを盛り上げる。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】