ソニーの次期フラッグシップスマホ「Xperia 1 VII」がいよいよ明日5月13日に発表!新たなティザーも公開

既報通り、Sonyは7日(現地時間)、同社が展開する「Xperia」ブランドにおいて「Xperia新商品発表2025年5月13日」を日本時間(JST)の2025年5月13日(火)11:00に実施するとお知らせしています。合わせてティザーWebページ( https://www.sony.jp/xperia/teaser/250513/ )を公開し、発表の模様は公式YouTubeチャンネル( https://www.youtube.com/sonyxperia )にて独占配信されるとのこと。

New Xperia is coming on 13 May!



Don't miss the Xperia New Product Announcement over on @SonyXperia YouTube: https://t.co/FrBWgOMjcq



13 May (TUE) 2025 11:00 Japan time / 04:00 CEST#SonyXperia #ProductAnnouncement #NextXperia pic.twitter.com/2ea1yJEJZE — Sony | Xperia (@sonyxperia) May 7, 2025

Onto the next chapter… The Xperia story continues this 13 May!



Get excited for the Xperia New Product Announcement only on @SonyXperia YouTube: https://t.co/FrBWgOMjcq



13 May (TUE) 2025 11:00 Japan time / 04:00 CEST#SonyXperia #ProductAnnouncement #NextXperia pic.twitter.com/PJjRVYm7Fq — Sony | Xperia (@sonyxperia) May 9, 2025

Behold Xperia in a new light. Be first to admire it on 13 May!​



Join us for the Xperia New Product Announcement exclusively on @SonyXperia YouTube. https://t.co/FrBWgOMR1Y​



13 May (TUE) 2025 11:00 Japan time / 04:00 CEST​#SonyXperia #ProductAnnouncement #NextXperia — Sony | Xperia (@sonyxperia) May 10, 2025

詳細は明らかにされていませんが、ティザーでは「Next ONE is Coming」と紹介されており、この「ONE」が「Xperia 1」シリーズを示しているとすれば、恐らく次期フラッグシップスマートフォン(スマホ)「Xperia 1 VII」(仮称)が発表されると見られ、同社ではその後もティザーを何度か投稿し、デジタルカメラ「α(Alpha)」およびテレビ「BRAVIA」、そしてポータブルミュージックプレイヤー「WALKMAN」の技術や機能が内蔵されているとしています。また海外メディア「Android Headlines」ではXperia 1 VIIの公式資料と見られる画像をリークしており、本体色がBlackおよびGreen、Purpleの3色展開で、カメラ機能ではリアカメラの超広角カメラのイメージセンサーが前機種「Xperia 1 VI」よりも約2.1倍に大型化したほか、AIカメラワークとオートフレーミングの2つの新しい動画撮影機能が追加され、画面も前面と背面に2つの照度センサーを搭載してより最適な明るさや色で表示できるようになり、フルステージステレオスピーカーによって低〜中音域の音圧が約10%向上してより力強く厚みのある音響を実現するなどしているということです。その他、すでに紹介しているようにXperia 1 VIIと見られる型番「XQ-FS72」が台湾の国家通訊伝播委員会(NCC)にて認証を取得していますが、新たにIEC(国際電気標準会議)の電気機器安全規格適合試験制度を運営するIECEEにてフィンランドの電気機器認証機関「SGS Fimko」の検査をXperia 1 VIIと見られるモデル名「PM-150*-BV」が2025年4月8日(火)付で通過しており、モデルは「PM-1500-BV」および「PM-1501-BV」、「PM-1502-BV」、「PM-1503-BV」、「PM-1504-BV」、「PM-1505-BV」の6つになることが示されています。ソニーでは近年、Xperiaブランドのスマホにおいておおむねフラッグシップモデル「Xperia 1」シリーズやその小型モデル「Xperia 5」シリーズ、ミッドレンジモデル「Xperia 10」シリーズ、そして日本市場においてはエントリーモデル「Xperia Ace」シリーズを展開しているほか、不定期でプレミアムモデル「Xperia PRO」シリーズを投入しており、昨年は「Xperia 1 VI」と「Xperia 10 VI」の2機種のみが発売されました。そうしたことから今年もXperia 1シリーズなどの各後継機種としてXperia 1 VIIなどが投入されると見られており、中でもこれまでの発売時期を考えると、Xperia 1 VIIが発売や開発の時期は早いと考えられ、すでに紹介しているように各認証機関においてXperia 1 VIIと見られる「XQ-FS72」が通過してため、少なくともXperia 1 VIIは発表されるのではないかと予想されています。今回、新たなティザーが公開されたほか、Android Headlinesによって公式資料と見られる画像が掲載されています。Xperia 1 VIIはベンチマークアプリ「Geekbench」の結果からチップセット(SoC)にQualcomm製「Snapdragon 8 Elite Mobile Platform」を採用し、引き続いてアスペクト比9:19.5の約6.5インチFHD+有機EL(LTPO OLED)やmicroSDXCカードスロット、3.5mmイヤホンマイク端子、5000mAhバッテリーなどを搭載しており、メタルなリアカメラバンプの色や艶感を調整して背面パネルのガラスに溶け込むような一体感を実現したカメラらしい佇まいと機能美を追求したデザインとなっているということです。なお、日本のオープン市場向けメーカー版(いわゆる「SIMフリーモデル」)が投入されるなら「Xperia 1 VII(型番:XQ-FS44)」となるほか、NTTドコモから発売されるなら「Xperia 1 VII SO-51F」、KDDIおよび沖縄セルラー電話の携帯電話サービス「au」から発売されるなら「Xperia 1 VII(型番:SOG15)」などとなることが予想されます。

記事執筆:memn0ck

