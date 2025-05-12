【相撲世界選手権予選】ジュニア男子は西尾勇斗、永露蓮、尾川蓮太が初V 女子は鳥取城北勢が全階級制覇
第4回全日本相撲個人体重別選手権大会が11日、東京都千代田区の靖国神社相撲場で行われた。この大会は、9月にタイ・バンコクで開催予定の世界相撲選手権大会および世界ジュニア相撲選手権大会の日本代表選考試合。ジュニア（高校生以下）は男女3階級ずつ、シニアは男女4階級ずつ、それぞれ選抜された国内大会成績上位者によるハイレベルな総当たり戦で争われた。
男子ジュニア軽量級（80キロ未満）は、今年3月の全校高校選抜大会80キロ級覇者の西尾勇斗（静岡・飛龍高3年）が3戦全勝で優勝を果たし、初めての世界切符を獲得。昨年全国高校総体80キロ級覇者の三橋真那斗（鳥取城北高3年）との一番では、潜られる形となったが左からの上手投げで退けた。
男子ジュニア中量級（100キロ未満）は、永露蓮（福岡・希望が丘高3年）と工藤琉誠（岩手・平舘高3年）が3勝1敗で並んで優勝決定戦へ。永露が土俵際で体を入れ替えて押し出し、昨年の全国高校選抜大会以来1年2カ月ぶり2度目の全国タイトルを手にした。
男子ジュニア重量級（100キロ以上）は、昨年国民スポーツ大会3位の尾川蓮太（熊本農高2年）が4勝1敗で優勝。2年生ながら高校初タイトルを獲得し、世界への切符を手に入れた。2〜4位は重村鴻之介（大阪・近大附属高2年）、大谷夏希（石川・金沢市立工高3年）、稲富央樹（大阪・近大附属高3年）の3人が3勝2敗で並んで順位決定戦へ。全員1勝1敗で再び並び、2周目の巴戦で最終順位が決まった。
女子ジュニア軽量級（60キロ未満）は、昨年準優勝の川口紗葵（鳥取城北高2年）が川本莉乃（大分・楊志館高2年）との決定戦を制して初優勝。中量級（75キロ未満）は、昨年全日本女子岐阜大会80キロ級優勝などの実績を持つ石川昊愛（鳥取城北高2年）が3戦全勝で初優勝を果たした。重量級（75キロ以上）は、4勝1敗で並んだ昨年世界ジュニア選手権の重量級覇者・阿部なな（石川・金沢学院大附属高2年）と無差別級覇者・後藤なぎさ（鳥取城北高3年）の世界一同士による優勝決定戦となり、後藤が右からの突き落としで制した。ジュニア女子の部は、3階級とも鳥取城北高の選手が優勝して世界への切符を手に入れた。阿部は中学3年時からこの大会を2連覇していたが、今年は準優勝となった。
▽男子ジュニア軽量級（80キロ未満）
優勝 西尾勇斗（静岡・飛龍高3年）
2位 三橋真那斗（鳥取城北高3年）
3位 小早川賢鋭（福岡・希望が丘高3年）
▽男子ジュニア中量級（100キロ未満）
優勝 永露蓮（福岡・希望が丘高3年）
2位 工藤琉誠（岩手・平舘高3年）
3位 今井望夢（茨城・東洋大牛久高2年）
▽男子ジュニア重量級（100キロ以上）
優勝 尾川蓮太（熊本農高2年）
2位 大谷夏希（石川・金沢市立工高3年）
3位 重村鴻之介（大阪・近大附属高2年）
▽女子ジュニア軽量級（60キロ未満）
優勝 川口紗葵（鳥取城北高2年）
2位 川本莉乃（大分・楊志館高2年）
3位 服部亜豆紀（北海道・立命館慶祥高2年）
▽女子ジュニア中量級（75キロ未満）
優勝 石川昊愛（鳥取城北高2年）
2位 柳原真裕（京都両洋高3年）
3位 乾夢渚（京都両洋高1年）
▽女子ジュニア重量級（75キロ以上）
優勝 後藤なぎさ（鳥取城北高3年）
2位 阿部なな（金沢学院大附属高2年）
3位 新納小春（大分・楊志館高3年）