従順なペットのように、歩く人の後ろを健気についてくるロボット。映画『スター・ウォーズ』に登場する人工知能を備えた機械の「ドロイド」を彷彿とさせる存在です。

↑「G1T4-M1N1」と共にあらんことを(画像提供/Piaggio Fast Forward)。

このロボットを作ったのは、米テック企業のピアッジオ・ファスト・フォワード。2021年に「Gita」の名前で発売し、今回はその小型版となる「Gita mini」をリリースしたのです。

しかも、このロボットはスター・ウォーズを制作した映画会社・ルーカスフィルムと、その親会社であるディズニーとのコラボレーション。半分程度の大きさになっただけでなく、外装も同作品に登場するドロイド風に仕上げ、スター・ウォーズのロボットの命名ルールに沿って「G1T4-M1N1」とネーミングされました。スター・ウォーズさながらに、「ピーピー」という機械音が鳴るようなニクい演出も施されています。

G1T4-M1N1の大きさは、縦45.5cm・横41.9cm・高さ48cm。上部のフタを開けると、中には最大で9.3kgの荷物を入れられて、ボディに付いた二つの大きな車輪で、最高時速9.6kmで進みます。航続距離は、地形や積載量によって異なりますが、最大で34.4km(または8時間)とのこと。

アプリを使ってバッテリー残量を確認できるほか、G1T4-M1N1から音楽を流すこともできるのだそう。

シンプルに物を運ぶことがこのロボットの機能ですが、その見た目のかわいらしさと、主人に忠実に従う姿から、人気を呼びそうです。価格は2875ドル(約42万円※)。

※1ドル=約145.5円で換算(2025年5月9日現在)

スター・ウォーズの世界観が体現されていることを評価する声は少なくなく、スター・ウォーズファンは要チェックかもしれません。

【主な参考記事】

The Verge. The cargo-carrying Gitamini robot is getting a Star Wars droid makeover. May 3 2025

Yanko Design. GITA-MINI personal cargo carrying robot follows you around to a galaxy far, far away. May 6 2025

Piaggio Fast Forward.

レゴ(LEGO) スター・ウォーズ R2-D2 おもちゃ 玩具 誕生日 プレゼント ブロック 男の子 女の子 子供 10歳 1... 13,200円(05/12 06:30時点) Amazon楽天市場 Amazonの情報を掲載しています

※この記事は本サイト(GetNavi web)でご覧になるとアフィリエイト広告が掲載されています。リンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。 ※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。