サッカーJ2リーグ第15節の10試合が、10日（土）11日（日）に開催されました。

首位ジェフユナイテッド千葉は、FC今治に1−0で勝利し、4試合ぶりの勝ち点3を獲得。FC今治は開幕戦以来となる14試合ぶりの敗戦となりました。

RB大宮アルディージャはベガルタ仙台に3−0で快勝。大宮は2位に浮上し、仙台は3位転落。大宮は前節の首位千葉に続き、上位対決に勝利しての大きな連勝を飾っています。

水戸ホーリーホックは、後半アディショナルタイムのゴールでブラウブリッツ秋田に2−1で3連勝。最近7試合では5勝2分けと好調で、順位を今季最高の4位にアップ。ジュビロ磐田も終了間際のゴールで藤枝MYFCに1−0で勝利し連勝。順位を7位に上げました。

【J2第15節結果】

◆大宮 3−0 仙台（NACK5スタジアム大宮）

得点【大宮】ファビアン ゴンザレス（前半16分）豊川雄太（前半31分）谷内田哲平（後半31分）

◆いわき 1−1 札幌（ハワイアンズスタジアムいわき）

得点【いわき】熊田直紀（後半29分）【札幌】家泉怜依（前半34分）

◆磐田 1−0 藤枝（ヤマハスタジアム（磐田））

得点【磐田】マテウス ペイショット（後半45+5分）

◆水戸 2−1 秋田（ケーズデンキスタジアム水戸）

得点【水戸】寺沼星文（前半43分）鷹啄トラビス（後半45+2分）【秋田】小松蓮（後半2分）

◆徳島 2−0 山口（鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム）

得点【徳島】高木友也（前半15分）ルーカス バルセロス（前半32分）

◆千葉 1−0 今治（アシックス里山スタジアム）

得点【千葉】オウンゴール（後半41分）

◆鳥栖 0−0 甲府（駅前不動産スタジアム）

◆長崎 1−1 山形（PEACE STADIUM Connected by SoftBank）

得点【長崎】山粼凌吾（後半45+9分）【山形】ディサロ燦シルヴァーノ（前半3分）

◆富山 1−1 大分（富山県総合運動公園陸上競技場）

得点【富山】松岡大智（前半23分）【大分】有馬幸太郎（後半15分）

◆熊本 2−2 愛媛（えがお健康スタジアム）得点【熊本】塩浜遼（前半30分、後半25分）【愛媛】村上悠緋（前半7分）佐藤亮（前半18分）