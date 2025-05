◇ナ・リーグ ドジャースーダイヤモンドバックス(2025年5月11日 フェニックス)

ドジャースが11日(日本時間12日)、ダイヤモンドバックス戦に挑む先発メンバーを発表。「母の日」仕様で話題を集めた。

「1番・DH」はこの日も大谷翔平投手(30)だったが、ドジャースの球団Xでは「Kayoko’s son」と明記。大谷の母・加代子さんの名前で紹介され、他の選手もそれぞれ母の名前で「その息子」として紹介された。

MLBでも「母の日」は恒例で、リストバンド、ソックス、ベルトなどをピンク色で統一。大谷もピンク色を身に着け、バットもピンク色の限定モデルで試合に臨んだ。

試合前にはSNSを更新。「Happy Mother’s Day」と母の日を祝福し、真美子夫人と生まれたばかりの愛娘の手を握り合う写真も投稿された。

昨年の母の日には、MLBの公式インスタグラムで、大谷と母・加代子さんの2ショット写真が紹介され、「Moms make us into who we are today. Happy #MothersDay from Major League Baseball!(今の私たちがあるのは、お母さんのおかげ。母の日おめでとう)」というメッセージが投稿された。

写真は、幼少期の大谷が母・加代子さんと顔を寄せ合うもので、写真の日付が1999年5月14日になっており、大谷が4歳の時に撮影されたもののようだ。