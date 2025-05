◇ナ・リーグ ドジャースーダイヤモンドバックス(2025年5月11日 フェニックス)

ドジャース・大谷翔平投手(30)が11日(日本時間12日)、自身のインスタグラムを更新。「Happy Mother’s Day」と母の日を祝福した。

インスタグラムでは、カーネーションに見立てた赤い花の絵文字を添え祝福。さらに、真美子夫人と生まれたばかりの愛娘の手を握り合う写真も投稿された。

昨年の母の日には、MLBの公式インスタグラムで、大谷と母・加代子さんの2ショット写真が紹介され、「Moms make us into who we are today. Happy #MothersDay from Major League Baseball!(今の私たちがあるのは、お母さんのおかげ。母の日おめでとう)」というメッセージが投稿された。

写真は、幼少期の大谷が母・加代子さんと顔を寄せ合うもので、写真の日付が1999年5月14日になっており、大谷が4歳の時に撮影されたもののようだ。