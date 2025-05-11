光文社が韓国ブランドの合同ポップアップを開催 日本初上陸ブランドも出店
光文社が、韓国発9ブランドの合同ポップアップ「SEONGSU TREND COLLECTOR〜ソンス ファッション フェス〜」を松屋銀座8階のイベントスクエアで開催する。期間は6月4日から9日まで。現在「光文社 K-POP部」の公式サイトで入場券を販売している。
◾️SEONGSU TREND COLLECTOR〜ソンス ファッション フェス〜
同イベントは、韓国アーティストの写真集の出版や韓国トレンド、カルチャーの発信を行ってきた「光文社 K-POP部」による新たなイベントプロジェクト。韓国トレンドの発信地として知られる韓国・ソンス（聖水）の街並みを表現した会場に、日本初上陸のブランドを含む計9ブランドが出店する。
日本初上陸ブランドとしては、2023年にデビューしたタオルブランドの「テト（TÉTO）」や今年3月にソンスにフラッグシップストアをオープンしたばかりのユニセックスアイウェアブランド「ムッ（MUUT）」、ソンス発のセレクトショップ「コンシュームプロダクト（consume product）」などが参加。このほか、ソンスとハンナムドン（漢南洞）にブティックを構えるウィメンズウェアブランド「シエンヌ（SIENNE）」、韓国発のライフスタイルブランド「ハピアーマート（HAPPIER MART）」も出店する。
◾️SEONGSU TREND COLLECTOR〜ソンス ファッション フェス〜
期間：2025年6月4日（水）〜6月9日（月）
会場：松屋銀座8階 イベントスクエア
所在地：東京都中央区銀座3-6-1
入場料金：660円 ※別途チケットシステム手数料110円が必要
入場特典：韓国発3Dプリクラ体験、先着来場者へのギフトバッグ
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