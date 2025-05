【「一勝千金」5巻】 5月12日 発売 価格:770円

小学館は、マンガ「一勝千金」の5巻を5月12日に発売する。価格は770円。

本作は格闘家、ヤクザ、警察官の3人が女子専門の裏格闘団体を立ち上げるという物語。「ケンガンアシュラ」や「ダンベル何キロ持てる?」のサンドロビッチ・ヤバ子氏が原作を担当し、MAAM氏が作画を手掛けている。

5巻では天馬希美VS森咲夏海のセミファイナルが急転直下の幕引きを迎える一方、「星の子供たち」をルーツに持つ本郷姫奈と東雲レイが激突する。

【「一勝千金」5巻あらすじ】

超えてみて? 私の殺意★

新生ヴァルキュリア第二回大会。

天馬希美VS森咲夏海のセミファイナルは急転直下の幕引きを迎える……!

そして続くメインマッチでは「星の子供たち」をルーツに持つ

本郷姫奈と東雲レイが激突!!!!

姫奈優勢に見えた闘いはレイの「奥の手」で波乱の展開に……!?

