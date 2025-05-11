[5.11 プレミアリーグ第36節](アンフィールド)

※24:30開始

<出場メンバー>

[リバプール]

先発

GK 1 アリソン・ベッカー

DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク

DF 5 イブラヒマ・コナテ

DF 26 アンドリュー・ロバートソン

DF 84 コナー・ブラッドリー

MF 8 ドミニク・ショボスライ

MF 11 モハメド・サラー

MF 17 カーティス・ジョーンズ

MF 18 コーディ・ガクポ

MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ

FW 7 ルイス・ディアス

控え

GK 62 クィービーン・ケレハー

DF 21 コスタス・ツィミカス

DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド

DF 78 ジャレル・クアンサー

MF 3 遠藤航

MF 10 アレクシス・マック・アリスター

MF 19 ハービー・エリオット

FW 9 ダルウィン・ヌニェス

FW 20 ディオゴ・ジョタ

監督

アルネ・スロット

[アーセナル]

先発

GK 22 ダビド・ラヤ

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 4 ベン・ホワイト

DF 15 ヤクブ・キビオル

DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー

MF 5 トーマス・パーティ

MF 8 マルティン・ウーデゴーア

MF 23 ミケル・メリノ

FW 7 ブカヨ・サカ

FW 11 ガブリエル・マルティネッリ

FW 19 レアンドロ・トロサール

控え

GK 32 ネト

DF 3 キーラン・ティアニー

DF 12 ユリエン・ティンバー

DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ

DF 33 リッカルド・カラフィオーリ

MF 45 J. Henry-Francis

MF 53 イーサン・ヌワネリ

FW 30 ラヒーム・スターリング

FW 37 ネイサン・バトラー・オイデジ

監督

ミケル・アルテタ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります