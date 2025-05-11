リバプールvsアーセナル スタメン発表
[5.11 プレミアリーグ第36節](アンフィールド)
※24:30開始
<出場メンバー>
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 84 コナー・ブラッドリー
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 11 モハメド・サラー
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 18 コーディ・ガクポ
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 7 ルイス・ディアス
控え
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 21 コスタス・ツィミカス
DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド
DF 78 ジャレル・クアンサー
MF 3 遠藤航
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 19 ハービー・エリオット
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
FW 20 ディオゴ・ジョタ
監督
アルネ・スロット
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
MF 5 トーマス・パーティ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 23 ミケル・メリノ
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 19 レアンドロ・トロサール
控え
GK 32 ネト
DF 3 キーラン・ティアニー
DF 12 ユリエン・ティンバー
DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 45 J. Henry-Francis
MF 53 イーサン・ヌワネリ
FW 30 ラヒーム・スターリング
FW 37 ネイサン・バトラー・オイデジ
監督
ミケル・アルテタ
※24:30開始
<出場メンバー>
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 84 コナー・ブラッドリー
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 11 モハメド・サラー
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 18 コーディ・ガクポ
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
控え
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 21 コスタス・ツィミカス
DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド
DF 78 ジャレル・クアンサー
MF 3 遠藤航
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 19 ハービー・エリオット
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
FW 20 ディオゴ・ジョタ
監督
アルネ・スロット
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
MF 5 トーマス・パーティ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 23 ミケル・メリノ
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 19 レアンドロ・トロサール
控え
GK 32 ネト
DF 3 キーラン・ティアニー
DF 12 ユリエン・ティンバー
DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 45 J. Henry-Francis
MF 53 イーサン・ヌワネリ
FW 30 ラヒーム・スターリング
FW 37 ネイサン・バトラー・オイデジ
監督
ミケル・アルテタ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります