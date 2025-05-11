バルセロナvsR・マドリー スタメン発表
[5.11 ラ・リーガ第35節](Estadi Olímpic Lluís Companys)
※23:15開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
DF 2 パウ・クバルシ
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 24 エリック・ガルシア
DF 35 ジェラール・マルティン
MF 8 ペドリ
MF 11 ラフィーニャ
MF 19 ラミネ・ヤマル
MF 20 ダニ・オルモ
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
FW 7 フェラン・トーレス
控え
GK 1 マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン
GK 13 イニャキ・ペーニャ
DF 3 アレックス・バルデ
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 15 アンドレアス・クリステンセン
DF 32 エクトル・フォルト
MF 6 ガビ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 17 マルク・カサド
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
FW 10 アンス・ファティ
FW 18 パウ・ビクトル
監督
ハンジ・フリック
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 14 オーレリアン・チュアメニ
DF 17 ルーカス・バスケス
DF 20 フラン・ガルシア
DF 35 ラウール・アセンシオ
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 7 ビニシウス・ジュニオール
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 19 ダニ・セバージョス
FW 9 キリアン・ムバッペ
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 34 Sergio Mestre
DF 18 ヘスス・バジェホ
DF 29 Y. Lekhedim
DF 31 ハコボ・ラモン
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 21 ブラヒム・ディアス
FW 11 ロドリゴ・ゴエス
FW 16 エンドリッキ
FW 44 Víctor Muñoz
監督
カルロ・アンチェロッティ
※23:15開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
DF 2 パウ・クバルシ
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 24 エリック・ガルシア
DF 35 ジェラール・マルティン
MF 8 ペドリ
MF 11 ラフィーニャ
MF 19 ラミネ・ヤマル
MF 20 ダニ・オルモ
FW 7 フェラン・トーレス
控え
GK 1 マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン
GK 13 イニャキ・ペーニャ
DF 3 アレックス・バルデ
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 15 アンドレアス・クリステンセン
DF 32 エクトル・フォルト
MF 6 ガビ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 17 マルク・カサド
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
FW 10 アンス・ファティ
FW 18 パウ・ビクトル
監督
ハンジ・フリック
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 14 オーレリアン・チュアメニ
DF 17 ルーカス・バスケス
DF 20 フラン・ガルシア
DF 35 ラウール・アセンシオ
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 7 ビニシウス・ジュニオール
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 19 ダニ・セバージョス
FW 9 キリアン・ムバッペ
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 34 Sergio Mestre
DF 18 ヘスス・バジェホ
DF 29 Y. Lekhedim
DF 31 ハコボ・ラモン
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 21 ブラヒム・ディアス
FW 11 ロドリゴ・ゴエス
FW 16 エンドリッキ
FW 44 Víctor Muñoz
監督
カルロ・アンチェロッティ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります