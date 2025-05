瞑想(めいそう)にはリラックスや ストレス の減少といった効果があるといわれており、近年さまざまな分野で注目を集めています。新たに、心の中でマントラ(真言)を15〜20分間唱える瞑想を1日2回ほど行う超越瞑想を10年以上実践してきた人々は、 ストレス が少なく老化も遅いという研究結果が報告されました。Possible Anti-Aging and Anti-Stress Effects of Long-Term Transcendental Meditation Practice: Differences in Gene Expression, EEG Correlates of Cognitive Function, and Hair Steroids

超越瞑想は インド 人のマハリシ・マヘーシュ・ヨーギーが1950年代に広めた瞑想法であり、1日2回心の中でマントラを15〜20分間唱えることで心を静め、意識を深みに導いて純粋意識に到達できるとされています。原則として専門のインストラクターによる伝授が必要であり、内容の詳細については公開されていません。 アメリカ のマハリシ国際大学やユニフォームド・サービス大学などの研究チームは、超越瞑想を平均12年行っているグループと、平均40年行っているグループの2つの年齢層にまたがる超越瞑想の実践者56人と、超越瞑想を実践していない人々を対象に、 遺伝子 発現や認知機能、髪に残された ストレス ホルモン(コルチゾール)レベルなどを調査しました。分析の結果、炎症や老化に関連する 遺伝子 発現は、超越瞑想の実践者の方が一般人より低いことが判明しました。一般人と超越瞑想の実践者で発現が異なる 遺伝子 には、慢性的な ストレス やエネルギー代謝に関連するSOCS3 遺伝子 も含まれており、これらの 遺伝子 発現が少ない超越瞑想の実践者では、慢性的な ストレス による影響が軽減されている可能性が示唆されています。また、脳波を記録して認知処理速度を調べたところ、高齢の超越瞑想実践者は処理速度が若い被験者に近いことがわかりました。さらに超越瞑想の実践者は「反応時間」や、脳の異なる領域間のコミュニケーションの指標である「脳波の同期性(コヒーレンス)」、注意力といった認知パフォーマンスの包括的な尺度「Brain Integration Scale(BIS)」でより高いスコアを獲得しました。論文の共著者で、マハリシ国際大学の生物 心理学 者であるフレデリック・トラヴィス氏は、「認知機能に関する発見は特にエキサイティングです。若い瞑想者も年配の瞑想者も、非瞑想者に比べてBISのスコアが高かったのです」と述べ、加齢による認知機能低下に対して超越瞑想が保護効果を持つ可能性があると主張しています。被験者の毛髪に含まれるコルチゾールとその不活性な前駆体・コルチゾンの濃度を分析したところ、超越瞑想の実践者は一貫してコルチゾールの割合が低く、コルチゾンの割合が多いことが示されました。論文の共著者で、マハリシ国際大学の上級研究員であるケネス・ウォルトン氏は、「コルチゾールは ストレス に対する身体反応において重要な役割を果たしており、慢性的に高いコルチゾール値は認知機能の低下だけでなく、加齢に関わる多くの健康問題と関連しています。瞑想者におけるコルチゾール比率の低下は、彼らがより多くの適応的予備力、そしてより多くの回復力を持っており、全体的な健康と 長寿 に貢献していることを示唆しています」と述べました。なお、今回の研究結果はあくまで観察結果を分析したものであり、直接的な因果関係を示したものではない点に注意が必要です。たとえば、超越瞑想の実践者は非実践者よりも健康志向であったり、健康に寄与する未知の特性を持っていたりする可能性もあるとのことです。