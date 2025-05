ダウンタウン・浜田雅功がCEOを務める、万博記念公園もみじ川芝生広場で『ごぶごぶフェスティバル2025』が、10日と11日の2日間にわたって開催された。DAY1のトップバッターは昨年デビュー20周年を迎えた木村カエラ。満員御礼の客席を見渡し、「短い間だけど、みんな一緒に楽しもう!」と呼び掛け、疾走感漂う「TODAY IS A NEW DAY」から大盛り上がり。MCでは「浜田さんを見るとすごく元気をもらう、不思議だよね」と語り、浜田の息子であるハマ・オカモトにバックバンドでベースを弾いてもらったこともあってか、「2人とも本当に素敵で、親子でフェスに出るとかすごくない?」とリスペクト。その後も「Sun shower」や、「リルラ リルハ」「Magic Music」とアッパーなナンバーで沸かせ、「Butterfly」では多くの人が手を振り歌った心温まる風景を演出。今年の『ごぶごぶフェス』の幕開けを飾った。

1曲目の「P.A.R.T.Y. 〜ユニバース・フェスティバル〜」から躍動感たっぷりに魅せたDA PUMPは、「Dream on the street」でも縦横無尽に舞い踊り、その文句なしの楽しさと華やかさは、フェスに打ってつけのアクトであることを再認識させた。TOMOは昨年の『ごぶごぶフェス』をプライベートで見に行ったほどのフリークで、「まさかここに立てるとは思ってなかったので、めちゃくちゃうれしいです!」と喜びを爆発させる。「ごきげんだぜっ! 〜Nothing But Something〜」、「if…」、「Feelin' Good -It's PARADISE-」の3連発では、平成のヒットチューン祭りに大盛り上がり。ラストは、彼らをシーンの第一線へと呼び戻した「U.S.A.」。突如乱入した浜田に『ごぶごぶラジオ』のメンバーも加わり、最終的には全員でボックスを踏む笑いの絶えないコラボとなった。スキマスイッチは、アコースティックギターを手に熱唱する大橋卓弥(Vo,Gt)とグランドピアノを奏でる常田真太郎(Pf,Cho)が、「LINE」や「逆転トリガー」など持ち前のポップソングをじっくり聴かせていく。その間にぐんぐん空が晴れていく様子に、雨男を自覚する2人は「晴れた!珍しいこともあるもんだ」と大興奮。「ボクノート」では、あまりの感動に拍手が自然発生した。「奏(かなで)」でも、耳を傾ける大観衆が思い思いに肩を揺らす。クライマックスは「Ah Yeah!!」、「全力少年」とドラマチックに駆け抜け、常田の帽子を奪い取りアフロのヅラをかぶせる浜田を横目に(笑)、大橋も驚く見事なコール&レスポンスに沸いたさすがのライブだった。GENERATIONS は、最初の「Two Steps Back」からクールなダンスパフォーマンスで魅了。矢継ぎ早にぶち込んだワイルドな「Diamonds」、パフォーマー陣のソロパートでも圧倒した「Hard Knock Days」と一気に畳み掛けた。「EVERGREEN 2.0」では巨大なセットの端から端まで横断する。「同じ地元・尼崎の大先輩、浜田さんのフェスにずっと出たいと思っていた」とは数原龍友。初披露となった小森隼プロデュースの新曲「MY GENERATION」は、ASIAN KUNG-FU GENERATIONの後藤正文(Vo,Gt)作詞・作曲で、「踊れる邦ロック」をテーマに制作に挑んだビートに自ずと体が動き出す。後半戦は「SUMMER TIME LOVE」を皮切りに「AGEHA」や「Y.M.C.A.」と続け、トドメは着ていたTシャツをタオル代わりに振り回した「NOW or NEVER」だった。DAY1のヘッドライナーはもちろん浜田。まずは「エキセントリック少年ボウイのテーマ」を、『ごぶごぶラジオ』の面々と軽快に響かせる。ノスタルジックなスライドギターが印象的な「幸せであれ」の後、「ここでガス抜きさせてもらっていいですか?カラオケに行ったら絶対に歌う曲なんです」と、内藤やす子の「六本木ララバイ」を悦に入って歌う浜田に、「止めて止めて!」と駆け寄ったのはハマ・オカモトだった。いわく「ラジオでは共演してますけど、物理的に隣にいるのを皆さんに見られるのは今日が初めて」という初の親子フェス共演に、終始「やりにくいわ〜」と返す浜田だったが、親子でセッションした「春はまだか」は、まぎれもなくこの日のハイライトだったと言えるだろう。最後は出演者が次々と呼び込まれ、H Jungle with tの大ヒット曲「WOW WAR TONIGHT 〜時には起こせよムーヴメント〜」を、アーティストもオーディエンスも一体となって大合唱。木村カエラやDA PUMPのTOMOも感極まるなか、親子共々感謝を述べる感動的なラストシーンで初日を締めくくった。■DAY1セットリスト・木村カエラM1. TODAY IS A NEW DAYM2. Sun showerM3. リルラ リルハM4. Magic MusicM5. ButterflyM6. Twenty・DA PUMPM1. P.A.R.T.Y.〜ユニバース・フェスティバル〜M2. Dream on the streetM3. ごきげんだぜっ! 〜Nothing But Something〜M4. if・・・M5. Feelin’ Good -It’s PARADISE-M6. U.S.A.(LONG ver)・スキマスイッチM1. LINEM2. 逆転トリガーM3. ボクノートM4. 奏(かなで)M5. Ah Yeah!!M6. 全力少年・GENERATIONSM1. Two Steps BackM2. DiamondsM3. Hard Knock DaysM4. EVERGREEN 2.0M5. MY GENERATIONM6. SUMMER TIME LOVEM7. AGEHAM8. Y.M.C.A.M9. NOW or NEVER・浜田雅功×ハマ・オカモト(OKAMOTO’S)M1. エキセントリック少年ボウイのテーマM2. 幸せであれM3. 六本木ララバイM4. 春はまだか (Ba. ハマ・オカモト)M5. WOW WAR TONIGHT〜時には起こせよムーヴメント〜 (Ba. ハマ・オカモト)