21Ç¯¤ËÂ¾³¦¡Ä¡ÖÆü¡¹¡£¼ä¤·¤¤¤Ê...¡×¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓµÜ»Ê°¦³¤¥¢¥Ê¤¬Êì¤È¤Î»×¤¤½Ð2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ÖÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÃç¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¡×
¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊì¤ÎÆü¤Ï°ìÈÖ´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¿Í¤¬¤³¤ÎÀ¤¤«¤é¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Æü¡×
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎµÜ»Ê°¦³¤(Ê¡²¬»Ô½Ð¿È)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ë´¤Êì¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÌÀ¤«¤·2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊì¤ÎÆü¤Ï°ìÈÖ´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¿Í¤¬¤³¤ÎÀ¤¤«¤é¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Æü¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¡¹¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÎÊì¤ÎÂ¸ºß¤Ë¥Ï¥Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢2021Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êì¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡Ö²È»ö¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ÎºÙ¤«¤µ¤È¤«¡¢¡¢¡¢Åö»þ¤Ï¤Ê¤ó¤À¤«¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êì¤ÎÆÃÄ§¤¬³Î¼Â¤Ë¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¤½¤ì¤â°¦¤ª¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ï¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¤¤¤ä¡¢Ì¤¤À¼Ì¿¿¤â¤¢¤Þ¤ê¸«ÊÖ¤»¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤À¤«¤é¤Þ¤À¤Þ¤À¤À¤Ê¡×¤È24Ç¯¤Ë¼Â¶È²È¤Ç¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤Î¾ïÅÄ½ÓÂÀÏº¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¤¿¼«¿È¤ò½Å¤Í¡Ö¤Þ¤¢¡¢Ì´¤Ë¤â½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤À¤«¤é¡¢³Ú¤·¤¯²á¤´¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê......¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤È¡Ø¤¢¤ó¤¿Á´¤¯¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¤³¤È»×¤¤½Ð¤·¤È¤é¤ó¤ä¤í¤¦¤¬¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÅÜ¤ê¤½¤¦¤À¤Ê...¡£»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡¢Æü¡¹¡£¼ä¤·¤¤¤Ê...¡£¡×¤ÈÁÛ¤¤¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«Ì´¤Ë½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤Ç¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï»×¤¤½Ð¤¹¡£ÉÔ»×µÄ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÖÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÃç¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤è¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£