ÍµÈ¹°¹Ô¡¡µ¢¤ì¤Þ10¤ÎàºÇ²á¹ó¥á¥Ë¥å¡¼á¤ò¹ðÇò¡Ö¤ß¤ó¤Ê´é¤¬¿¿¤ÃÀÄ¡×¡Ö±×»Ò¤¯¤ó¤Ï¥È¥é¥¦¥Þ¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤¬£±£±Æü¡¢£Ê£Æ£Î·Ï¥é¥¸¥ª¡Ö£Ó£Õ£Î£Ä£Á£Ù¡¡£Î£É£Ç£È£Ô¡¡£Ä£Ò£Å£Á£Í£Å£Ò¡×¤Ë½Ð±é¡£²áµî°ìÈÖ¡¢²á¹ó¤À¤Ã¤¿¡Öµ¢¤ì¤Þ£±£°¡×¤Î´ë²è¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó¡¦¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¡Ö¡ô¿ä¤·¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼ÁíÁªµó¡×¤Î·ë²Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¾Ò²ð¤·¤¿ÍµÈ¤Ï¡¢¡Ö»ä¤Ï£±£°Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Øµ¢¤ì¤Þ£±£°¡Ù¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Ç¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó¡¢Ä©Àï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢¤³¤ì¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë¥¿¥«¥È¥·¤È¤â¸À¤¦»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢°ìÈÖ²á¹ó¤À¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï£Õ»ú¹©»ö¡ÊÊ¡ÅÄ·°¡¢±×»ÒÂîÏº¡Ë¤é¤¬¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¤ß¤ó¤Ê´é¤¬¿¿¤ÃÀÄ¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Í¡¢Ì£¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¤±¤É¡¢ÂÎ¤¬Îä¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤Í¡£¤·¤«¤â¡Ê¼ýÏ¿»þ´Ö¤Î¡Ë¿¼Ìë¤«¤éÄ«Êý¤Þ¤Ç¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¿©¤ÙÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ÎµÜ²¼ÁðÆå¡¦µÜ²¼·ó»ËÂë¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï³Î¤«¤Ë¤¹¤´¤¤¡Ä¡×¤È¥É¥ó°ú¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÍµÈ¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î¡Øµ¢¤ì¤Þ£±£°¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¤â°ìÈÖ¥Ï¡¼¥É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢£Õ»ú¹©»ö¤Î±×»Ò¤¯¤ó¤Ï¡ØËÍ¤Ï¤º¤¤¤Ö¤ó¼ã¼ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢ÁêÅö¤ÊÎÌ¿©¤Ù¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¡¢º£¤Ç¤â¥È¥é¥¦¥Þ¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤¦¤°¤é¤¤¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Öµ¢¤ì¤Þ£±£°¡×¤È¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¤ª»î¤·¤«¤Ã¡ª¡×Æâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¿Íµ¤´ë²è¤Ç¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤äµï¼ò²°¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥È¥Ã¥×£±£°¤òÅö¤Æ¤ë¤Þ¤Çµ¢¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¡£Í½ÁÛ¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤ÏÉ¬¤º¿©¤Ù¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Âç¿©¤¤¤ÎÍ×ÁÇ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£