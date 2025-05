◆浜田雅功、完全復活でイベント登場

【モデルプレス=2025/05/11】お笑いコンビ・ダウンタウンの浜田雅功が主催する「ごぶごぶフェスティバル2025」(以下、ごぶごぶフェス)が5月10〜11日、万博記念公園もみじ川芝生広場にて開幕。 2日間で計3.5万人が熱狂した。DAY1のトップバッターは昨年デビュー20周年を迎えた木村カエラ。満員御礼の客席を見渡し、「短い間だけど、みんな一緒に楽しもう!」と呼び掛け、疾走感漂う「TODAY IS A NEW DAY」から大盛り上がり。MCでは「浜田さんを見るとすごく元気をもらう、不思議だよね」と語り、浜田の息子であるハマ・オカモトにバックバンドでベースを弾いてもらったこともあってか、「2人とも本当に素敵で、親子でフェスに出るとかすごくない?」とリスペクト。その後も、みずみずしいメロディがもみじ川芝生広場に広がった「Sun shower」や、「リルラ リルハ」「Magic Music」とアッパーなナンバーで沸かせ、「Butterfly」では多くの人が手を振り歌った心温まる風景を演出。今年の『ごぶごぶフェス』の幕開けを飾った。

◆セットリスト

GENERATIONSは、初っぱなの「Two Steps Back」からクールなダンスパフォーマンスで魅了。矢継ぎ早にぶち込んだワイルドな「Diamonds」、パフォーマー陣のソロパートでも圧倒した「Hard Knock Days」と一気に畳み掛ける。「EVERGREEN 2.0」では巨大なセットの端から端まで横断し、生粋のエンターテイナーたるたたずまいにあっという間にとりこになってしまう。「同じ地元・尼崎の大先輩、浜田さんのフェスにずっと出たいと思っていた」と数原龍友。初披露となった小森隼プロデュースの新曲「MY GENERATION」は、ASIAN KUNG−FU GENERATIONの後藤正文(Vo,Gt)作詞・作曲で、「踊れる邦ロック」をテーマに制作に挑んだビートに自ずと体が動き出す。後半戦は「SUMMER TIME LOVE」を皮切りに「AGEHA」や「Y.M.C.A.」と続け、トドメは着ていたTシャツをタオル代わりに振り回した「NOW or NEVER」。 底抜けに楽しい全9曲で存分にアピールした。DAY1のヘッドライナーは浜田。まずは「エキセントリック少年ボウイのテーマ」を、『ごぶごぶラジオ』の面々と軽快に響かせる。ノスタルジックなスライドギターが印象的な「幸せであれ」の後、「ここでガス抜きさせてもらっていいですか?カラオケに行ったら絶対に歌う曲なんです」と、内藤やす子の「六本木ララバイ」を悦に入って歌う浜田に、「止めて止めて!」と駆け寄ったのはオカモトだ。いわく「ラジオでは共演してますけど、物理的に隣にいるのを皆さんに見られるのは今日が初めて」という初の親子フェス共演に、終始「やりにくいわ〜」と返す浜田だったが、親子でセッションした「春はまだか」は、まぎれもなくこの日のハイライトだったと言えるだろう。最後は出演者が次々と呼び込まれ、H Jungle withtのヒット曲「WOW WAR TONIGHT 〜時には起こせよムーヴメント〜」を、アーティストもオーディエンスも一体となって大合唱。木村やDA PUMPのTOMOも感極まるなか、親子共々感謝を述べる感動的なラストシーンで初日を締めくくった。DAY2に登場したT.M.Revolutionは浜田CEOとの仲の良さだからこそのステージを存分に見せつけた。最強バンドメンバーの演奏に支えられて「HIGH PRESSURE」「HOT LIMIT」「WHITE BREATH」を2025年の最新バージョンにアップデートしたアレンジで迫力たっぷりにプレイ。各曲の間奏では「西川貴教の曲には風が必要やんか」という浜田CEOが気遣い(?)から西川に風を当てる。ハンディーファン、ブロワーときて、『WHITE BREATH』では巨大扇風機がイン。息も絶え絶えに歌い終えた西川は「何やってんの?」と浜田CEOに文句を言うも、浜田CEOも言い返し、あわや一触即発の空気に。2人の顔が少しずつ近付き…なんとキスして「仲直り♪」。爆笑の渦に包まれる。後半は「INVOKE」「ignited −イグナイテッド−」「Zips」とアニメ『機動戦士ガンダムSEEDシリーズ』の主題歌3曲をパワフルにプレイ。自慢の肉体美を披露する場面もあり、充実の表情でライブを終えた西川だが、浜田CEOに「あれやってないやん」と再びステージに送り出される。「あれ」とは……そう、『消臭力〜!』。ライブはもちろん、浜田CEOのフリに全力で応え、素晴らしきエンターテイナーぶりを提示したのだった。トリ前はJO1。バンドメンバーが音を出して場を高めると、ステージ奥のセットが開いてメンバーが姿を現す。11人がステージに並ぶとそれだけで圧巻。歓声に迎えられて「Trigger」から勢いよくライブをスタート。ステージをいっぱいに使い、次々にフォーメーションを変えてしなやかで躍動するダンスを繰り出すと、あっという間に会場を虜にする。リーダーの與那城奨は「熱気がすごい!」と嬉しそうに笑顔を浮かべる。自己紹介では、兵庫県出身の川西拓実は「大阪ー! たこ焼きー!なんでやねーん!」と叫び、T.M.RevolutionのMCで名前が出ていた木全翔也は「めちゃめちゃ緊張してます!消臭力〜!」と声出しするなど、それぞれに個性を爆発させる。豆原一成の初主演映画『BADBOYS』の主題歌「Be brave!」をはじめ、「BE CLASSIC」「JOin us!」「無限大(INFINITY)2025」「Test Drive」と世界基準のパフォーマンスで圧巻の存在感を示すと、ラストはH Jungle with tの「WOW WAR TONIGHT〜時には起こせよムーヴメント〜」を、ラップやダンスパートを加えたJO1バージョンで披露。浜田CEOもステージに登場し、メンバーと一緒に右へ左へ走り回る。愛とリスペクトに溢れた空気の中でライブを締め括った。大トリは、この日62歳の誕生日を迎えた浜田だ。ごぶごぶバンドメンバー(Gt:堂島孝平、Gt:小島翔(BLU−SWING)、Ba:村田シゲ(□□□)、Drs:岡本啓佑、Key:カメダタク(オワリカラ)、Mnp:溝口和彦)が板付で「エキセントリック少年ボウイのテーマ」(1997年)を鳴らし始めると、ステージ奥から浜田が登場。GOBUGOBUメンバーもコーラスで参加。発売当時を知る世代にとっては懐かしいメロと歌詞が響き渡り、観客は皆大喜びで手を上げ歌詞を口ずさむ。DAY1も披露した「幸せであれ」に続き、2015年に『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!!』の企画で始動、浜田ばみゅばみゅ名義でリリースされた「なんでやねんねん」、「エキセントリック少年ボウイのテーマ」のカップリング曲に収録された「あぁエキセントリック少年ボウイ」、松本人志が作詞した「チキンライス」と、浜田の歴史をたどるようなセットリストで観客を魅了。そして最後はお待ちかね、湘南乃風を呼び込み、『ごぶごぶフェス』のテーマソング「人生爆笑」を初披露。「笑いながら生きていこう」という前向きな歌詞とメロディーが胸をいっぱいにする。<結果発表!>を体感エリアもステージエリアも全員で叫んだのは、この日のハイライトだろう。昨年とはまた違うあたたかな雰囲気で、浜田CEOへの愛が全方位にあふれた『ごぶごぶフェスティバル 2025』だった。(modelpress編集部)《DAY1》・木村カエラM1. TODAY IS A NEW DAYM2. Sun showerM3. リルラ リルハM4. Magic MusicM5. ButterflyM6. Twenty・DA PUMPM1. P.A.R.T.Y.〜ユニバース・フェスティバル〜M2. Dream on the streetM3. ごきげんだぜっ! 〜Nothing But Something〜M4. if…M5. Feelin’ Good -It’s PARADISE-M6. U.S.A.(LONG ver)・スキマスイッチM1. LINEM2. 逆転トリガーM3. ボクノートM4. 奏(かなで)M5. Ah Yeah!!M6. 全力少年・GENERATIONSM1. Two Steps BackM2. DiamondsM3. Hard Knock DaysM4. EVERGREEN 2.0M5. MY GENERATIONM6. SUMMER TIME LOVEM7. AGEHAM8. Y.M.C.A.M9. NOW or NEVER・浜田雅功×ハマ・オカモト(OKAMOTO’S)M1. エキセントリック少年ボウイのテーマM2. 幸せであれM3. 六本木ララバイM4. 春はまだか (Ba. ハマ・オカモト)M5. WOW WAR TONIGHT〜時には起こせよムーヴメント〜 (Ba.ハマ・オカモト)《DAY2》・湘南乃風M1. JokerM2. 黄金魂M3. Born to be WILDM4. 親友よM5. 純恋歌M6. 睡蓮花・TRFM1. Overnight Sensation〜時代はあなたに委ねてる〜M2. 寒い夜だから…M3. LEGEND OF WINDM4. BOY MEETS GIRLM5. CRAZY GONNA CRAZY〜EZ DO DANCEM6. Where to beginM7. survival dAnce〜no no cry more〜・T.M.RevolutionM1. HIGH PRESSUREM2. HOT LIMITM3. WHITE BREATHM4. INVOKE-インヴォーク-M5. ignited -イグナイテッド-M6. Zips・JO1M1. TriggerM2. Love seekerM3. BE CLASSICM4. Be brave!M5. JOin us!!M6. 無限大(INFINITY)2025M7. Test DriveM8. WOW WAR TONIGHT〜時には起こせよムーヴメント〜(JO1 ver.)・浜田雅功M1. エキセントリック少年ボウイのテーマM2. 幸せであれM3. なんでやねんねん Short verM4. あぁエキセントリック少年ボウイM5. チキンライスM6. 人生爆笑(湘南乃風 feat.浜田雅功)【Not Sponsored 記事】