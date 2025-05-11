【天皇杯】47都道府県代表が決定！ J3対決は松本、栃木SCに軍配…J3の八戸、宮崎、琉球は出場権逃す
11日、第105回天皇杯の都道府県代表決定戦が各地で行われ、47都道府県代表が出揃った。
これまで19都県の代表が決定していた中、11日には28道府県の代表決定戦が全国各地で行われた。
J3クラブも参加する中、J3クラブ同士の対戦となった栃木県では、栃木SCが栃木シティ相手に0-2で勝利し5年連続25回目の出場を決めた。
また、長野県ではAC長野パルセイロと松本山雅FCの対戦となり、0-1で松本が勝利。3年ぶり17回目の出場を決めている。
そんな中、3つのJ3クラブが決勝で敗退することに青森県ではヴァンラーレ八戸がJFLのラインメール青森にPK戦の末6-5で敗れ敗退。宮崎県ではJ3で3位のテゲバジャーロ宮崎がヴェロスクロノス都農に0-2で敗れ敗退。沖縄県では、FC琉球が0-1で沖縄SVに敗れて敗退となった。
これにより全ての出場チームが決定。J1とJ2の40チームと、アマチュアシードの1チーム、都道府県代表の47チームが参加する天皇杯は、5月24日に開幕する。
【アマチュアシード】 東洋大学(初出場)/大学連盟選出
【北海道】BTOP北海道(2年ぶり2回目)
【青森】ラインメール青森(5年ぶり4回目)
【岩手】いわてグルージャ盛岡(5年連続18回目)
【宮城】仙台大学(6年ぶり4回目)
【秋田】ノースアジア大学(2年ぶり3回目)
【山形】大山サッカークラブ(2年連続4回目)
【福島】福島ユナイテッドFC(4年連続13回目)
【茨城】筑波大学(4年連続35回目)
【栃木】栃木SC(5年連続25回目)
【群馬】ザスパ群馬(5年連続22回目)
【埼玉】東京国際大学(5年ぶり8回目)
【千葉】順天堂大学(4年ぶり17回目)
【東京】法政大学(6年ぶり14回目)
【神奈川】SC相模原(3年連続4回目)
【山梨】山梨学院大学 PEGASUS(4年連続7回目)
【長野】松本山雅FC(3年ぶり17回目)
【新潟】新潟医療福祉大学(2年ぶり8回目)
【富山】富山新庄クラブ(5年ぶり8回目)
【石川】ツエーゲン金沢(5年連続21回目)
【福井】福井ユナイテッドFC(14年連続17回目)
【静岡】Honda FC(10年連続45回目)
【愛知】中京大学(2年連続9回目)
【三重】ヴィアティン三重(3年連続5回目)
【岐阜】FC岐阜(5年連続19回目)
【滋賀】守山侍2000(初出場)
【京都】京都産業大学(2年連続7回目)
【大阪】FC大阪(4年ぶり7回目)
【兵庫】FC BASARA HYOGO(初出場)
【奈良】奈良クラブ(4年連続16回目)
【和歌山】アルテリーヴォ和歌山(17年連続17回目)
【鳥取】ガイナーレ鳥取(5年連続27回目)
【島根】ベルガロッソいわみ(3年連続4回目)
【岡山】環太平洋大学FC(初出場)
【広島】福山シティFC(2年連続5回目)
【山口】FCバレイン下関(3年連続5回目)
【香川】カマタマーレ讃岐(3年連続25回目)
【徳島】FC徳島(10年連続10回目)
【愛媛】レベニロッソNC(初出場)
【高知】高知ユナイテッドSC(10年連続10回目)
【福岡】ギラヴァンツ北九州(5年連続16回目)
【佐賀】Brew SAGA(2年ぶり12回目)
【長崎】三菱重工長崎SC(3年連続12回目)
【熊本】イロンデル熊本FC(初出場)
【大分】ヴェルスパ大分(2年ぶり14回目)
【宮崎】ヴェロスクロノス都農(10年ぶり2回目)
【鹿児島】鹿児島ユナイテッドFC(5年連続11回目)
【沖縄】沖縄SV(2年連続6回目)
5月24日(土)
《13:00》
【4】仙台大学(宮城) vs 東洋大学(アマチュアシード)
[みやぎ生協めぐみ野フットボール場・Bグラウンド]
【6】水戸ホーリーホック vs SC相模原(神奈川)
[ケーズデンキスタジアム水戸]
【14】Brew SAGA(佐賀) vs イロンデル熊本FC(熊本)
[SAGAサンライズパークSAGAスタジアム]
【16】FC岐阜(岐阜) vs 富山新庄クラブ(富山)
[新日本ガス球技メドウ]
【21】京都産業大学(京都) vs 守山侍2000(滋賀)
[たけびしスタジアム京都]
【23】奈良クラブ(奈良) vs 新潟医療福祉大学(新潟)
[ロートフィールド奈良]
【25】栃木SC(栃木) vs 大山サッカークラブ(山形)
[栃木県グリーンスタジアム]
【26】愛媛FC vs 三菱重工長崎SC(長崎)
[ニンジニアスタジアム]
【27】ヴェロスクロノス都農(宮崎) vs ガイナーレ鳥取(鳥取)
[いちご宮崎新富サッカー場]
《15:00》
【1】カマタマーレ讃岐(香川) vs 高知ユナイテッドS(高知)
[Pikaraスタジアム]
5月25日(日)
《13:00》
【2】福井ユナイテッドFC(福井) vs Honda FC(静岡)
[テクノポート福井スタジアム]
【3】福山シティFC(広島) vs FC徳島(徳島)
[エディオンピースウイング広島]
【5】福島ユナイテッドFC(福島) vs 東京国際大学(埼玉)
[とうほう・みんなのスタジアム]
【7】ラインメール青森(青森) vs BTOP北海道(北海道)
[プライフーズスタジアム]
【8】ヴィアティン三重(三重) vs 山梨学院大学 PEGASUS(山梨)
[三重交通Gスポーツの杜鈴鹿サッカー・ラグビー場メインG]
【9】FC今治 vs 鹿児島ユナイテッドFC(鹿児島)
[アシックス里山スタジアム]
【10】ザスパ群馬(群馬) vs 法政大学(東京)
[アースケア敷島サッカー・ラグビー場]
【12】沖縄SV(沖縄) vs ヴェルスパ大分(大分)
[沖縄県総合運動公園陸上競技場]
【13】ベルガロッソいわみ(島根) vs ギラヴァンツ北九州(福岡)
[島根県立浜山公園陸上競技場]
【15】FCバレイン下関(山口) vs 環太平洋大学FC(岡山)
[セービング陸上競技場]
【17】松本山雅FC(長野) vs FC大阪(大阪)
[サンプロアルウィンサンアル]
【18】ツエーゲン金沢(石川)vs 中京大学(愛知)
[金沢ゴーゴーカレースタジアム]
【19】大分トリニータ vs レベニロッソNC(愛媛)
[クラサスドーム大分]
【20】アルテリーヴォ和歌山(和歌山) vs FC BASARA HYOGO(兵庫)
[和歌山県紀三井寺公園陸上競技場]
【22】カターレ富山 vs 順天堂大学(千葉)
[高岡スポーツコアサッカー・ラグビー場高岡]
【24】いわてグルージャ盛岡(岩手) vs ノースアジア大学(秋田)
[いわぎんスタジアム]
《14:00》
【11】RB大宮アルディージャ vs 筑波大学(茨城)
[NACK5スタジアム大宮]
6月11日(水)
《18:30》
【34】横浜F・マリノス vs 【7】の勝者
[ニッパツ三ツ沢球技場]
【42】サンフレッチェ広島 vs 【14】の勝者
[福山通運ローズスタジアム]
【49】徳島ヴォルティス vs レノファ山口FC
[鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム]
【50】FC町田ゼルビア vs 【21】の勝者
[町田GIONスタジアム]
【56】名古屋グランパス vs 【27】の勝者
[豊田スタジアム]
《19:00》
【28】ヴィッセル神戸 vs 【1】の勝者
[ノエビアスタジアム神戸]
【29】ヴァンフォーレ甲府 vs 【2】の勝者
[JITリサイクルインクスタジアム]
【30】アルビレックス新潟 vs 【3】の勝者
[デンカビッグスワンスタジアム]
【31】柏レイソル vs 【4】の勝者
[三協フロンテア柏スタジアム]
【32】川崎フロンターレ vs 【5】の勝者
[Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu]
【33】ジュビロ磐田 vs 【6】の勝者
[ヤマハスタジアム(磐田)]
【35】いわきFC vs ブラウブリッツ秋田
[ハワイアンズスタジアムいわき]
【37】モンテディオ山形 vs 【9】の勝者
[NDソフトスタジアム山形]
【38】鹿島アントラーズ vs 【10】の勝者
[茨城県立カシマサッカースタジアム]
【39】V・ファーレン長崎 vs 【11】の勝者
[PEACE STADIUM Connected by SoftBank]
【40】アビスパ福岡 vs 【12】の勝者
[ベスト電器スタジアム]
【41】ファジアーノ岡山 vs 【13】の勝者
[JFE晴れの国スタジアム]
【43】藤枝MYFC vs 【15】の勝者
[藤枝総合運動公園サッカー場]
【44】湘南ベルマーレ vs 【16】の勝者
[レモンガススタジアム平塚]
【45】清水エスパルス vs 【17】の勝者
[IAIスタジアム日本平]
【48】セレッソ大阪 vs 【20】の勝者
[ヨドコウ桜スタジアム]
【51】ベガルタ仙台 vs 【22】の勝者
[キューアンドエースタジアムみやぎ]
【52】京都サンガF.C. vs 【23】の勝者
[サンガスタジアム by KYOCERA]
【54】東京ヴェルディ vs 【25】の勝者
[味の素スタジアム]
【55】サガン鳥栖 vs 【26】の勝者
[駅前不動産スタジアム]
【57】ジェフユナイテッド千葉 vs ロアッソ熊本
[フクダ電子アリーナ]
6月18日(水)
《18:30》
【53】横浜FC vs 【24】の勝者
[ニッパツ三ツ沢球技場]
《19:00》
【36】ガンバ大阪 vs 【8】の勝者
[パナソニック スタジアム 吹田]
【46】FC東京 vs 【18】の勝者
[味の素スタジアム]
【47】北海道コンサドーレ札幌 vs 【19】の勝者
[大和ハウスプレミストドーム]
これまで19都県の代表が決定していた中、11日には28道府県の代表決定戦が全国各地で行われた。
J3クラブも参加する中、J3クラブ同士の対戦となった栃木県では、栃木SCが栃木シティ相手に0-2で勝利し5年連続25回目の出場を決めた。
また、長野県ではAC長野パルセイロと松本山雅FCの対戦となり、0-1で松本が勝利。3年ぶり17回目の出場を決めている。
これにより全ての出場チームが決定。J1とJ2の40チームと、アマチュアシードの1チーム、都道府県代表の47チームが参加する天皇杯は、5月24日に開幕する。
◆出場決定チーム
【アマチュアシード】 東洋大学(初出場)/大学連盟選出
【北海道】BTOP北海道(2年ぶり2回目)
【青森】ラインメール青森(5年ぶり4回目)
【岩手】いわてグルージャ盛岡(5年連続18回目)
【宮城】仙台大学(6年ぶり4回目)
【秋田】ノースアジア大学(2年ぶり3回目)
【山形】大山サッカークラブ(2年連続4回目)
【福島】福島ユナイテッドFC(4年連続13回目)
【茨城】筑波大学(4年連続35回目)
【栃木】栃木SC(5年連続25回目)
【群馬】ザスパ群馬(5年連続22回目)
【埼玉】東京国際大学(5年ぶり8回目)
【千葉】順天堂大学(4年ぶり17回目)
【東京】法政大学(6年ぶり14回目)
【神奈川】SC相模原(3年連続4回目)
【山梨】山梨学院大学 PEGASUS(4年連続7回目)
【長野】松本山雅FC(3年ぶり17回目)
【新潟】新潟医療福祉大学(2年ぶり8回目)
【富山】富山新庄クラブ(5年ぶり8回目)
【石川】ツエーゲン金沢(5年連続21回目)
【福井】福井ユナイテッドFC(14年連続17回目)
【静岡】Honda FC(10年連続45回目)
【愛知】中京大学(2年連続9回目)
【三重】ヴィアティン三重(3年連続5回目)
【岐阜】FC岐阜(5年連続19回目)
【滋賀】守山侍2000(初出場)
【京都】京都産業大学(2年連続7回目)
【大阪】FC大阪(4年ぶり7回目)
【兵庫】FC BASARA HYOGO(初出場)
【奈良】奈良クラブ(4年連続16回目)
【和歌山】アルテリーヴォ和歌山(17年連続17回目)
【鳥取】ガイナーレ鳥取(5年連続27回目)
【島根】ベルガロッソいわみ(3年連続4回目)
【岡山】環太平洋大学FC(初出場)
【広島】福山シティFC(2年連続5回目)
【山口】FCバレイン下関(3年連続5回目)
【香川】カマタマーレ讃岐(3年連続25回目)
【徳島】FC徳島(10年連続10回目)
【愛媛】レベニロッソNC(初出場)
【高知】高知ユナイテッドSC(10年連続10回目)
【福岡】ギラヴァンツ北九州(5年連続16回目)
【佐賀】Brew SAGA(2年ぶり12回目)
【長崎】三菱重工長崎SC(3年連続12回目)
【熊本】イロンデル熊本FC(初出場)
【大分】ヴェルスパ大分(2年ぶり14回目)
【宮崎】ヴェロスクロノス都農(10年ぶり2回目)
【鹿児島】鹿児島ユナイテッドFC(5年連続11回目)
【沖縄】沖縄SV(2年連続6回目)
◆1回戦
5月24日(土)
《13:00》
【4】仙台大学(宮城) vs 東洋大学(アマチュアシード)
[みやぎ生協めぐみ野フットボール場・Bグラウンド]
【6】水戸ホーリーホック vs SC相模原(神奈川)
[ケーズデンキスタジアム水戸]
【14】Brew SAGA(佐賀) vs イロンデル熊本FC(熊本)
[SAGAサンライズパークSAGAスタジアム]
【16】FC岐阜(岐阜) vs 富山新庄クラブ(富山)
[新日本ガス球技メドウ]
【21】京都産業大学(京都) vs 守山侍2000(滋賀)
[たけびしスタジアム京都]
【23】奈良クラブ(奈良) vs 新潟医療福祉大学(新潟)
[ロートフィールド奈良]
【25】栃木SC(栃木) vs 大山サッカークラブ(山形)
[栃木県グリーンスタジアム]
【26】愛媛FC vs 三菱重工長崎SC(長崎)
[ニンジニアスタジアム]
【27】ヴェロスクロノス都農(宮崎) vs ガイナーレ鳥取(鳥取)
[いちご宮崎新富サッカー場]
《15:00》
【1】カマタマーレ讃岐(香川) vs 高知ユナイテッドS(高知)
[Pikaraスタジアム]
5月25日(日)
《13:00》
【2】福井ユナイテッドFC(福井) vs Honda FC(静岡)
[テクノポート福井スタジアム]
【3】福山シティFC(広島) vs FC徳島(徳島)
[エディオンピースウイング広島]
【5】福島ユナイテッドFC(福島) vs 東京国際大学(埼玉)
[とうほう・みんなのスタジアム]
【7】ラインメール青森(青森) vs BTOP北海道(北海道)
[プライフーズスタジアム]
【8】ヴィアティン三重(三重) vs 山梨学院大学 PEGASUS(山梨)
[三重交通Gスポーツの杜鈴鹿サッカー・ラグビー場メインG]
【9】FC今治 vs 鹿児島ユナイテッドFC(鹿児島)
[アシックス里山スタジアム]
【10】ザスパ群馬(群馬) vs 法政大学(東京)
[アースケア敷島サッカー・ラグビー場]
【12】沖縄SV(沖縄) vs ヴェルスパ大分(大分)
[沖縄県総合運動公園陸上競技場]
【13】ベルガロッソいわみ(島根) vs ギラヴァンツ北九州(福岡)
[島根県立浜山公園陸上競技場]
【15】FCバレイン下関(山口) vs 環太平洋大学FC(岡山)
[セービング陸上競技場]
【17】松本山雅FC(長野) vs FC大阪(大阪)
[サンプロアルウィンサンアル]
【18】ツエーゲン金沢(石川)vs 中京大学(愛知)
[金沢ゴーゴーカレースタジアム]
【19】大分トリニータ vs レベニロッソNC(愛媛)
[クラサスドーム大分]
【20】アルテリーヴォ和歌山(和歌山) vs FC BASARA HYOGO(兵庫)
[和歌山県紀三井寺公園陸上競技場]
【22】カターレ富山 vs 順天堂大学(千葉)
[高岡スポーツコアサッカー・ラグビー場高岡]
【24】いわてグルージャ盛岡(岩手) vs ノースアジア大学(秋田)
[いわぎんスタジアム]
《14:00》
【11】RB大宮アルディージャ vs 筑波大学(茨城)
[NACK5スタジアム大宮]
◆2回戦
6月11日(水)
《18:30》
【34】横浜F・マリノス vs 【7】の勝者
[ニッパツ三ツ沢球技場]
【42】サンフレッチェ広島 vs 【14】の勝者
[福山通運ローズスタジアム]
【49】徳島ヴォルティス vs レノファ山口FC
[鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム]
【50】FC町田ゼルビア vs 【21】の勝者
[町田GIONスタジアム]
【56】名古屋グランパス vs 【27】の勝者
[豊田スタジアム]
《19:00》
【28】ヴィッセル神戸 vs 【1】の勝者
[ノエビアスタジアム神戸]
【29】ヴァンフォーレ甲府 vs 【2】の勝者
[JITリサイクルインクスタジアム]
【30】アルビレックス新潟 vs 【3】の勝者
[デンカビッグスワンスタジアム]
【31】柏レイソル vs 【4】の勝者
[三協フロンテア柏スタジアム]
【32】川崎フロンターレ vs 【5】の勝者
[Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu]
【33】ジュビロ磐田 vs 【6】の勝者
[ヤマハスタジアム(磐田)]
【35】いわきFC vs ブラウブリッツ秋田
[ハワイアンズスタジアムいわき]
【37】モンテディオ山形 vs 【9】の勝者
[NDソフトスタジアム山形]
【38】鹿島アントラーズ vs 【10】の勝者
[茨城県立カシマサッカースタジアム]
【39】V・ファーレン長崎 vs 【11】の勝者
[PEACE STADIUM Connected by SoftBank]
【40】アビスパ福岡 vs 【12】の勝者
[ベスト電器スタジアム]
【41】ファジアーノ岡山 vs 【13】の勝者
[JFE晴れの国スタジアム]
【43】藤枝MYFC vs 【15】の勝者
[藤枝総合運動公園サッカー場]
【44】湘南ベルマーレ vs 【16】の勝者
[レモンガススタジアム平塚]
【45】清水エスパルス vs 【17】の勝者
[IAIスタジアム日本平]
【48】セレッソ大阪 vs 【20】の勝者
[ヨドコウ桜スタジアム]
【51】ベガルタ仙台 vs 【22】の勝者
[キューアンドエースタジアムみやぎ]
【52】京都サンガF.C. vs 【23】の勝者
[サンガスタジアム by KYOCERA]
【54】東京ヴェルディ vs 【25】の勝者
[味の素スタジアム]
【55】サガン鳥栖 vs 【26】の勝者
[駅前不動産スタジアム]
【57】ジェフユナイテッド千葉 vs ロアッソ熊本
[フクダ電子アリーナ]
6月18日(水)
《18:30》
【53】横浜FC vs 【24】の勝者
[ニッパツ三ツ沢球技場]
《19:00》
【36】ガンバ大阪 vs 【8】の勝者
[パナソニック スタジアム 吹田]
【46】FC東京 vs 【18】の勝者
[味の素スタジアム]
【47】北海道コンサドーレ札幌 vs 【19】の勝者
[大和ハウスプレミストドーム]