マンチェスター・Uvsウエスト・ハム スタメン発表
[5.11 プレミアリーグ第36節](オールド トラフォード)
※22:15開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 15 レニー・ヨロ
DF 23 ルーク・ショー
MF 7 メイソン・マウント
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 16 アマド・ディアロ
MF 25 マヌエル・ウガルテ
MF 37 コビー・メイヌー
MF 41 ハリー・アマス
FW 9 ラスムス・ホイルンド
控え
GK 22 トム・ヒートン
DF 2 ビクトル・リンデロフ
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 13 パトリック・ドルグ
DF 55 T. Fredricson
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 18 カゼミーロ
FW 17 アレハンドロ・ガルナチョ
FW 56 チド・オビ・マルティン
監督
ルベン・アモリム
[ウエスト・ハム]
先発
GK 23 アルフォンス・アレオラ
DF 3 アーロン・クレスウェル
DF 25 ジャン・クレール・トディボ
DF 26 マキシミリアン・キルマン
MF 5 ブラディミール・ツォウファル
MF 8 ジェームズ・ウォード・プラウズ
MF 24 ギド・ロドリゲス
MF 28 トマーシュ・ソウチェク
MF 29 アーロン・ワン・ビサカ
FW 14 モハメド・クドゥス
FW 20 ジャロッド・ボーウェン
控え
GK 1 ウカシュ・ファビアンスキ
DF 15 コンスタンティノス・マブロパノス
DF 33 エメルソン・パルミエリ
MF 4 カルロス・ソレール
MF 10 ルーカス・パケタ
MF 19 エドソン・アルバレス
FW 11 ニクラス・フュルクルク
FW 17 ルイス・ギリェルミ
FW 34 エバン・ファーガソン
監督
グレアム・ポッター
※22:15開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 15 レニー・ヨロ
DF 23 ルーク・ショー
MF 7 メイソン・マウント
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 16 アマド・ディアロ
MF 25 マヌエル・ウガルテ
MF 37 コビー・メイヌー
MF 41 ハリー・アマス
FW 9 ラスムス・ホイルンド
GK 22 トム・ヒートン
DF 2 ビクトル・リンデロフ
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 13 パトリック・ドルグ
DF 55 T. Fredricson
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 18 カゼミーロ
FW 17 アレハンドロ・ガルナチョ
FW 56 チド・オビ・マルティン
監督
ルベン・アモリム
[ウエスト・ハム]
先発
GK 23 アルフォンス・アレオラ
DF 3 アーロン・クレスウェル
DF 25 ジャン・クレール・トディボ
DF 26 マキシミリアン・キルマン
MF 5 ブラディミール・ツォウファル
MF 8 ジェームズ・ウォード・プラウズ
MF 24 ギド・ロドリゲス
MF 28 トマーシュ・ソウチェク
MF 29 アーロン・ワン・ビサカ
FW 14 モハメド・クドゥス
FW 20 ジャロッド・ボーウェン
控え
GK 1 ウカシュ・ファビアンスキ
DF 15 コンスタンティノス・マブロパノス
DF 33 エメルソン・パルミエリ
MF 4 カルロス・ソレール
MF 10 ルーカス・パケタ
MF 19 エドソン・アルバレス
FW 11 ニクラス・フュルクルク
FW 17 ルイス・ギリェルミ
FW 34 エバン・ファーガソン
監督
グレアム・ポッター
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります