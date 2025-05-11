[5.11 プレミアリーグ第36節](オールド トラフォード)

※22:15開始

<出場メンバー>

[マンチェスター・ユナイテッド]

先発

GK 1 アルタイ・バユンドゥル

DF 3 ヌセア・マズラウィ

DF 15 レニー・ヨロ

DF 23 ルーク・ショー

MF 7 メイソン・マウント

MF 8 ブルーノ・フェルナンデス

MF 16 アマド・ディアロ

MF 25 マヌエル・ウガルテ

MF 37 コビー・メイヌー

MF 41 ハリー・アマス

FW 9 ラスムス・ホイルンド

控え

GK 22 トム・ヒートン

DF 2 ビクトル・リンデロフ

DF 5 ハリー・マグワイア

DF 13 パトリック・ドルグ

DF 55 T. Fredricson

MF 14 クリスティアン・エリクセン

MF 18 カゼミーロ

FW 17 アレハンドロ・ガルナチョ

FW 56 チド・オビ・マルティン

監督

ルベン・アモリム

[ウエスト・ハム]

先発

GK 23 アルフォンス・アレオラ

DF 3 アーロン・クレスウェル

DF 25 ジャン・クレール・トディボ

DF 26 マキシミリアン・キルマン

MF 5 ブラディミール・ツォウファル

MF 8 ジェームズ・ウォード・プラウズ

MF 24 ギド・ロドリゲス

MF 28 トマーシュ・ソウチェク

MF 29 アーロン・ワン・ビサカ

FW 14 モハメド・クドゥス

FW 20 ジャロッド・ボーウェン

控え

GK 1 ウカシュ・ファビアンスキ

DF 15 コンスタンティノス・マブロパノス

DF 33 エメルソン・パルミエリ

MF 4 カルロス・ソレール

MF 10 ルーカス・パケタ

MF 19 エドソン・アルバレス

FW 11 ニクラス・フュルクルク

FW 17 ルイス・ギリェルミ

FW 34 エバン・ファーガソン

監督

グレアム・ポッター

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります