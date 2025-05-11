トッテナムvsクリスタル・パレス スタメン発表
[5.11 プレミアリーグ第36節](Tottenham Hotspur Stadium)
※22:15開始
<出場メンバー>
[トッテナム]
先発
GK 31 アントニン・キンスキー
DF 4 ケビン・ダンソ
DF 23 ペドロ・ポロ
DF 24 ジェド・スペンス
DF 33 ベン・デイビス
MF 14 アーチー・グレイ
MF 29 パペ・マタル・サール
MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール
FW 11 マティス・テル
FW 21 デヤン・クルゼフスキ
FW 28 ウィルソン・オドベール
控え
GK 1 グリエルモ・ビカーリオ
DF 17 クリスティアン・ロメロ
DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン
MF 8 イブ・ビスマ
FW 7 ソン・フンミン
FW 9 リシャルリソン
FW 19 ドミニク・ソランケ
FW 22 ブレナン・ジョンソン
FW 47 マイキー・ムーア
監督
アンジェ・ポステコグルー
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 6 マーク・グエヒ
DF 26 クリストファー・リチャーズ
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 7 イスマイラ・サール
MF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 12 ダニエル・ムニョス
MF 19 ウィル・ヒューズ
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
控え
GK 30 マット・ターナー
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 25 ベン・チルウェル
DF 58 カレブ・クポルハ
MF 18 鎌田大地
MF 21 ロマン・エッセ
MF 55 ジャスティン・デベニー
FW 9 エディ・エンケティア
FW 11 マテウス・フランサ
監督
オリバー・グラスナー
※22:15開始
<出場メンバー>
[トッテナム]
先発
GK 31 アントニン・キンスキー
DF 4 ケビン・ダンソ
DF 23 ペドロ・ポロ
DF 24 ジェド・スペンス
DF 33 ベン・デイビス
MF 14 アーチー・グレイ
MF 29 パペ・マタル・サール
MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール
FW 11 マティス・テル
FW 21 デヤン・クルゼフスキ
控え
GK 1 グリエルモ・ビカーリオ
DF 17 クリスティアン・ロメロ
DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン
MF 8 イブ・ビスマ
FW 7 ソン・フンミン
FW 9 リシャルリソン
FW 19 ドミニク・ソランケ
FW 22 ブレナン・ジョンソン
FW 47 マイキー・ムーア
監督
アンジェ・ポステコグルー
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 6 マーク・グエヒ
DF 26 クリストファー・リチャーズ
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 7 イスマイラ・サール
MF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 12 ダニエル・ムニョス
MF 19 ウィル・ヒューズ
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
控え
GK 30 マット・ターナー
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 25 ベン・チルウェル
DF 58 カレブ・クポルハ
MF 18 鎌田大地
MF 21 ロマン・エッセ
MF 55 ジャスティン・デベニー
FW 9 エディ・エンケティア
FW 11 マテウス・フランサ
監督
オリバー・グラスナー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります