UNFAIR RULEの山本珠羽、弾き語りEP作品『20』をリリース
山本珠羽
UNFAIR RULEの山本珠羽が、6月25日に弾き語りEP作品『20』をリリースする。
『20』は、現在20歳の山本珠羽の現在が詰め込まれた作品で、タイトル曲の「20」を含む新曲5曲に加え、2024年会場限定で販売された弾き語りCD『かくしごと』に収録されていた「平気」のリテイクバージョンと、UNFAIR RULEの「内緒」「嘘」の弾き語りバージョンを含む全8曲入りの作品となっている。
なお、UNFAIR RULEのツアー開催も発表となり、こちらは11月9日(日)の地元・岡山 CRAZYMAMA KINGDOMから2026年1月28日(水)の東京 SHIBUYA CLUB QUATTROまで全9公演をまわる全国ツアーとなっている。
UNFAIR RULE
山本珠羽 EP『20』
価格：1,700円（税込1,870円）
品番：NCS-10319
1. 20
2. 告白
3. はんぶんこ
4. 生活
5. ひとりぐらし
6. 嘘 (弾き語り ver.)
7. 平気 (Re-REC ver.)
8. 内緒 (弾き語り ver.)
CD予約URL：https://jvcmusic.lnk.to/ym20p
＜山本珠羽 ~ a piece of jewelry tour ~＞
OPEN 18:30 / START 19:00 w/ ゲストあり
[問]CRAZYMAMA 2ndROOM 086-225-9014
7月3日(木) 大阪 BRONZE
OPEN 18:30 / START 19:00 w/ ゲストあり
[問]LIVE HOUSE BRONZE 06-6282-7129
7月4日(金) 愛知 RADSEVEN
OPEN 18:30 / START 19:00 w/ ゲストあり
[問]RAD SEVEN 052-253-5936
7月10日(木) 福岡 Queblick
OPEN 18:30 / START 19:00 w/ ゲストあり
[問]LIVE HOUSE Queblick 092-725-8785
7月13日(日) 宮城 仙台enn 2nd
OPEN 17:30 / START 18:00 w/ ゲストあり
[問]LIVE HOUSE enn 2nd 022-212-2678
7月21日(月・祝) 東京 O-Crest
OPEN 17:30 / START 18:00 ※ワンマン、アコースティック編成
[問]Spotify O-Crest 03-3770-1095
オフィシャル最速先行
受付期間：5/11(日) 20:00 〜 5/22(木) 23:59
受付URL：https://eplus.jp/mihane/
チケット情報：前売り￥2,500 / 当日￥3,000
＜UNFAIR RULE TOUR 2025＞
OPEN 17:15 / START 18:00 ※ワンマン
[問]CRAZYMAMA KINGDOM（086-233-9014）
2025年11月14日(金) 神奈川 F.A.D YOKOHAMA
OPEN 18:30 / START 19:00
[問]F.A.D YOKOHAMA（045-663-3842）
2025年11月16日(日) 香川 高松DIME
OPEN 17:30 / START 18:00
[問]DUKE（087-822-2520）
2025年11月21日(金) 宮城 MACANA
OPEN 18:30 / START 19:00
[問]GIPお問合せフォーム https://www.gip-web.co.jp/t/info
2025年11月28日(金) 北海道 札幌BESSIE HALL
OPEN 18:30 / START 19:00
[問]BESSIE HALL（011-221-6076）
2025年12月12日(金) 福岡 OP's
OPEN 18:30 / START 19:00 ※ワンマン
[問]BASECAMP（092-406-7737）
2026年1月10日(土) 愛知 NAGOYA CLUB QUATTRO
OPEN 17:00 / START 18:00 ※ワンマン
[問]サンデーフォークプロモーション 052-320-9100(全日12:00-18:00)
2026年1月16日(金) 大阪 UMEDA CLUB QUATTRO
OPEN 18:15 / START 19:00 ※ワンマン
[問]キョードーインフォメーション 0570-200-888 (12:00〜17:00 ※平日のみ）
2026年1月28日(水) 東京 SHIBUYA CLUB QUATTRO
OPEN 18:00 / START 19:00 ※ワンマン
[問]渋谷 CLUB QUATTRO 03-3477-8750
オフィシャル最速先行
受付期間：5/11(日) 20:00 〜 5/22(木) 23:59
受付URL：https://eplus.jp/unfairrule/
チケット情報：前売り￥3,500 / 当日￥4,000
◆UNFAIR RULEオフィシャルサイト