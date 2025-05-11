山本珠羽

UNFAIR RULEの山本珠羽が、6月25日に弾き語りEP作品『20』をリリースする。

『20』は、現在20歳の山本珠羽の現在が詰め込まれた作品で、タイトル曲の「20」を含む新曲5曲に加え、2024年会場限定で販売された弾き語りCD『かくしごと』に収録されていた「平気」のリテイクバージョンと、UNFAIR RULEの「内緒」「嘘」の弾き語りバージョンを含む全8曲入りの作品となっている。

EP発売を記念して弾き語りツアーも開催される。＜~ a piece of jewelry tour ~＞と題されたツアーは6月27日(金)の岡山・CRAZYMAMA 2nd Roomから7月21日(月・祝) 東京・O-Crest公演までの全６公演となっている。各会場ゲストを招いて開催となるが、ファイナルのO-Crestのみワンマンかつアコースティック編成での公演となる。各地のゲストに関しては後日発表となる予定だ。

なお、UNFAIR RULEのツアー開催も発表となり、こちらは11月9日(日)の地元・岡山 CRAZYMAMA KINGDOMから2026年1月28日(水)の東京 SHIBUYA CLUB QUATTROまで全9公演をまわる全国ツアーとなっている。


UNFAIR RULE

山本珠羽 EP『20』

発売日：2025年6月25日(水)
価格：1,700円（税込1,870円）
品番：NCS-10319
1. 20
2. 告白
3. はんぶんこ
4. 生活
5. ひとりぐらし
6. 嘘 (弾き語り ver.)
7. 平気 (Re-REC ver.)
8. 内緒 (弾き語り ver.)
CD予約URL：https://jvcmusic.lnk.to/ym20p



＜山本珠羽 ~ a piece of jewelry tour ~＞

6月27日(金) 岡山 CRAZYMAMA 2nd Room
　OPEN 18:30 / START 19:00　w/ ゲストあり
　[問]CRAZYMAMA 2ndROOM 086-225-9014

7月3日(木) 大阪 BRONZE
　OPEN 18:30 / START 19:00　w/ ゲストあり
　[問]LIVE HOUSE BRONZE　06-6282-7129

7月4日(金) 愛知 RADSEVEN
　OPEN 18:30 / START 19:00　w/ ゲストあり
　[問]RAD SEVEN　052-253-5936

7月10日(木) 福岡 Queblick
　OPEN 18:30 / START 19:00　w/ ゲストあり
　[問]LIVE HOUSE Queblick　092-725-8785

7月13日(日) 宮城 仙台enn 2nd
　OPEN 17:30 / START 18:00　w/ ゲストあり
　[問]LIVE HOUSE enn 2nd　022-212-2678

7月21日(月・祝) 東京 O-Crest
　OPEN 17:30 / START 18:00　※ワンマン、アコースティック編成
　[問]Spotify O-Crest　03-3770-1095

オフィシャル最速先行
受付期間：5/11(日) 20:00 〜 5/22(木) 23:59
受付URL：https://eplus.jp/mihane/
チケット情報：前売り￥2,500 / 当日￥3,000

＜UNFAIR RULE TOUR 2025＞

2025年11月9日(日) 岡山 CRAZYMAMA KINGDOM
　OPEN 17:15 / START 18:00 ※ワンマン
　[問]CRAZYMAMA KINGDOM（086-233-9014）

2025年11月14日(金)　神奈川 F.A.D YOKOHAMA
　OPEN 18:30 / START 19:00
　[問]F.A.D YOKOHAMA（045-663-3842）

2025年11月16日(日) 香川 高松DIME
　OPEN 17:30 / START 18:00
　[問]DUKE（087-822-2520）

2025年11月21日(金) 宮城 MACANA
　OPEN 18:30 / START 19:00
　[問]GIPお問合せフォーム　https://www.gip-web.co.jp/t/info

2025年11月28日(金) 北海道 札幌BESSIE HALL
　OPEN 18:30 / START 19:00
　[問]BESSIE HALL（011-221-6076）

2025年12月12日(金)　福岡 OP's
　OPEN 18:30 / START 19:00 ※ワンマン
　[問]BASECAMP（092-406-7737）

2026年1月10日(土) 愛知 NAGOYA CLUB QUATTRO
　OPEN 17:00 / START 18:00 ※ワンマン
　[問]サンデーフォークプロモーション 052-320-9100(全日12:00-18:00)

2026年1月16日(金) 大阪 UMEDA CLUB QUATTRO
　OPEN 18:15 / START 19:00 ※ワンマン
　[問]キョードーインフォメーション 0570-200-888 (12:00〜17:00 ※平日のみ）

2026年1月28日(水) 東京 SHIBUYA CLUB QUATTRO
　OPEN 18:00 / START 19:00 ※ワンマン
　[問]渋谷 CLUB QUATTRO 03-3477-8750

オフィシャル最速先行
受付期間：5/11(日) 20:00 〜 5/22(木) 23:59
受付URL：https://eplus.jp/unfairrule/
チケット情報：前売り￥3,500 / 当日￥4,000

◆UNFAIR RULEオフィシャルサイト