アイドルグループ「Task have Fun」の熊澤風花(22)がこのほど、自身2作目の写真集(秋田書店)を23歳の誕生日・2025年7月2日に発売することを発表した。それに併せて、「自身最大」に攻めた大胆カットも先行公開した。



「Task have Fun」の絶対エースにして、“アイドル史上最高傑作”と名高い熊澤。2作目となる今作のロケ地は、インド洋の真珠とも言われる緑豊かな熱帯の島・スリランカ。青く澄み渡ったゴールのビーチではしゃぐシーン、リゾートホテルやカフェでくつろぐ姿など、まるで二人きりで旅行をしているかのようなプライベート感満載な写真をふんだんに収録されている。



また1st写真集や過去のグラビアでは見たことのない、自身最大に攻めた「ドキッ」とするようなカットも収録。先行カットでも純白のランジェリーカットや、セクシーな水着姿などが公開された。担当者は「美少女すぎて、可愛すぎて、それでいてより一段と美しさと色気も増して、“ふぅちゃん”から“熊澤風花”へ――」と告知した。



2作目発売決定に際し、熊澤本人も「海外での写真集撮影が夢だったのでその夢が叶った嬉しさと、叶えてくださったファンの皆様、そして一緒に2nd写真集を作ってくださるスタッフの皆様に感謝の気持ちでいっぱいです」と喜びのコメントを掲載。見どころについても「ビーチではしゃいでる姿はいつもの等身大の私ですが、今回は今までのグラビアでもなかなか着たことのない黒い水着がお気に入りです。特に注目していただきたいくらい、大人っぽく仕上がりました。そして熊澤風花史上一番!大胆に!皆さんもドキッとしてくれるカットがあるのでお楽しみに!」とアピールした。



◆熊澤風花(くまざわ・ふうか)2002年7月2日生まれ。埼玉県出身。2016年にデビューした3人組女性アイドルグループ「Task have Fun」のメンバーとして活動。2018年にはグラビアデビューを飾り、“アイドル史上最高傑作”として話題になる。2025年3月19日(水)に「Task have Fun」の3rdアルバム『Have Fun Days』が発売。また、同年5月に結成9周年記念ツアー「THIS IS TASK」を開催。そして、同年6月7日(土)に日比谷公園大音楽堂でTask have Fun結成10周年キックオフワンマンライブ supported by UP-T「Taskの野音」を開催。



(よろず~ニュース編集部)