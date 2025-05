lyrical schoolが、それまでのアイドル・ラップの枠組から飛躍していこうとするプロセスを作品集としてまとめたEP『LIFE GOES ON e.p.』をリリースすることを発表した。男女混声の8人ユニットとしての活動がこの2月11日で2周年を迎えたばかりのリリスク。新体制初のアルバム『DAY 2』に続く今作EPでは、メンバー自身のリリックによる作品を初収録するのをはじめ、8人体制でいよいよ固まったフレッシュな方向性がタイトルの『LIFE GOES ON』とシンクロしてヴィヴィッドに描かれる。

『LIFE GOES ON e.p.』

2025年7月30日(水)発売

価格:2,300円(税込) VICL-66079

※収録曲については後報

購入リンク:https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-66079.html



【VICTOR ONLINE STORE早期予約キャンペーン情報】

対象期間中、VICTOR ONLINE STOREにて、EP「LIFE GOES ON e.p.」をご予約頂いた方に下記特典をプレゼント。



《早期予約キャンペーン特典》

・スペシャルVOS限定音源CD<type-A>or・スペシャルVOS限定音源CD<type-B>

*音源の内容については後報いたします。



《早期予約キャンペーン対象店舗》

◆VICTOR ONLINE STORE

※VICTOR ONLINE STOREでは特典付商品カートがアップされます。ご要望のお客様はそれぞれ特典付商品カートにてお買い求め下さい。



《早期予約キャンペーン期間》

2025年5月11日(日) 20:00 〜 2025年6月15日(日) 23:59まで



《早期予約キャンペーン特設ページ》

★早期予約特典付 / type-A

https://victor-store.jp/item/102276

★早期予約特典付 / type-B

https://victor-store.jp/item/102277

★特典なしの通常

https://victor-store.jp/item/102265



【タワーレコードオリジナル特典先着購入特典情報】

下記対象ショップ・オンラインストアにて、対象商品をご予約・ご購入いただきました方に先着で特典をプレゼント致します。(特典はなくなり次第終了となります。お早めにご予約ください。)



<特典内容>

「LIFE GOES ON e.p.」限定オリジナル・ステッカー



<対象ショップ・オンラインストア>

◆タワーレコード 全国各店 / タワーレコードオンライン



※特典は購入店舗に関わらず、共通デザインとなります。

※一部お取扱いの無い店舗等もございますので、詳しくはお近くの店舗へお問い合わせ下さい。

※特典絵柄は後日公開いたします。

※特典の数には限りがございます。お早目にご予約下さい。

※特典対象店舗は順次追加となることがございます。

※特典の内容・デザインは予告なく変更する場合がございます。

※確実に入手をご希望の方は、事前に各店舗様へご確認いただくことをお奨めいたします。

<lyrical school ワンマンライブ 2025 “LS8”>

2025年5月30日(金)新宿MARZ

開場18:45/開演19:15



■チケット情報

前売 3,000円(税込み、ドリンク代別)

当日 3,500円(税込み、ドリンク代別)

一般発売中(※先着) *詳細は必ずオフィシャルHP/SNSで確認ください。

リリースイベント/インターネットサイン会情報

※minan復帰後、リリースイベント/インターネットサイン会の開催も決定

5月31日(土)タワーレコード新宿店 19:30〜

6月5日(木) インターネットサイン会 19:00〜

6月8日(日)タワーレコード川崎店 13:00〜

6月14日(土)タワーレコード錦糸町パルコ店 18:00〜

6月15日(日)Village VanguardレイクタウンPLUS 13:00〜/15:00〜

<6月追加予定あり>



★7月のリリース・イベント/インターネットサイン会については改めてご案内させて頂きます。

★リリース・イベント/インターネットサイン会の詳細、参加方法、レギュレーションについては必ず事前にオフィシャルHP/SNSでご確認ください。

また、一時活動を休止していたメンバーのminan(ミナン)が正式に復帰してのワンマン・ライブも5月30日(金)に新宿MARZにて開催が決定した。それを受けて8人全員が揃ってのリリースイベント、インターネットサイン会の日程も一部公表されている。VICTOR ONLINE STOREでの早期予約特典、タワーレコードでのオリジナル先着購入特典などの情報もあわせて解禁となった。