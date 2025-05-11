SKE48 ¸¶Í¥Ç«¡õ¹ÓÌîÉ±Éö¡¡ÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼Éüµ¢¤ØàÈ¿¹ü¿´á¡ÖÁ´ÉôÂÅ¶¨¤»¤º¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¹â¿Ü¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯Ì¾¸Å²°±¡¤Î¹â¿Ü´´Ìï±¡Ä¹¡Ê£µ£°¡Ë¤¬£Ó£Ë£Å£´£¸¡¦¸¶Í¥Ç«¡Ê£²£³¡Ë¤È¹ÓÌîÉ±Éö¡Ê£²£³¡Ë¤Îà¤Ø¤³¤¿¤ì¤Ê¤¤º¬Àá¤òÀä»¿¤À¡££Ó£Ë£Å£´£¸¤ÏºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡Ö£Ô£é£ã£ë¡¡£ô£á£ã£ë¡¡£ú£á£ã£ë¡×¤ÇÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÁ°ºî¤Î£±£¸¿Í¤«¤é£±£²¿Í¤ËÊÑ¹¹¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÈá´ê¤ÎÁªÈ´Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿£²¿Í¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÁ°¸þ¤¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤Ë¹â¿Ü±¡Ä¹¤â¥°¥Ã¤È¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¹â¿Ü´´Ìï±¡Ä¹¡õ¸¶Í¥Ç«¡¢¹ÓÌîÉ±Éöà£Ó£Ë£Å£´£¸°¦áºÂÃÌ²ñ¡Ê£³¡Ë¡Û
¡¡¹â¿Ü¡¡£Ó£Ë£Å£´£¸¤Î¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï£±£¸¿Í¤Ç¤·¤¿¤¬¿·¶Ê¡Ö£Ô£é£ã£ë¡¡£ô£á£ã£ë¡¡£ú£á£ã£ë¡×¤Ï£±£²¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸¶¡¡ºÇ½é¡¢£±£²¿Í¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡×¤Ã¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Æ±´ü¤Î¿¹ËÜ¤¯¤ë¤ß¤Á¤ã¤ó¤¬¿·ÁªÈ´¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÏÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥¯¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢³èÆ°¤¹¤ë¾å¤Ç£±ÈÖÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¹ÓÌî¡¡ÁªÈ´¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÁ°¤Î¥·¥ó¥°¥ë´ü´Ö¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤ÎÁ´Éô¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡ÊÁª¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤Ï¡ËÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤ÈÁ´Éô¤òÈÝÄê¤µ¤ì¤¿µ¤Ê¬¤Ç¤·¤¿¡£Áª¤Ð¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï»öÁ°¤Ë±½¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½¤ÎÇÛ¿®¤ÏÇ¥«¥Õ¥§¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ç¤Á¤ã¤ó¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ÆÌþ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Çµß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹â¿Ü¡¡ËÍ¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ëÁÒÅç°É¼Â¤Á¤ã¤ó¤âÁªÈ´¤«¤é³°¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾¡¢ËÍ¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤è¤ê¤â¡ÊÁÒÅç¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë£±£°Âå¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¡Ë¥ß¥ß¥Õ¥£¡¼¥æ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡¹ÓÌî¡¡º£¤Ï¾¯¿Í¿ô¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²»³ÚÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤Ë±è¤Ã¤¿¤â¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç£Ó£Ë£Å£´£¸¤¬¹¤Þ¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹â¿Ü¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï°®¼ê²ñ¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¿Í¤¬ÁªÈ´¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â´èÄ¥¤ì¤ë¤·¡£¤Ç¤â¡¢²¿¤¬£±ÈÖ¤¤¤¤¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£
¡¡¸¶¡¡»ä¤âÁ°¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢º£²ó¤ÏÁªÈ´¤ËÌá¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦´üÂÔ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Î´èÄ¥¤ê¤Ë¼«Ê¬¤¬±þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢°®¼ê²ñ¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Ë¸µµ¤¤òÆÏ¤±¹ç¤¤¤¿¤¤¡£¤É¤³¤ò´èÄ¥¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢Á´ÉôÂÅ¶¨¤»¤º¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁªÈ´¤ò£±£²¿Í¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ë²ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡Ö¥Ð¥º¥ê¥º¥à¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ê¤É¤¤¤¯¤Ä¤«²ÎÈÖÁÈ¤Ë£±£²¿Í¤¬½Ð±é¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹ÓÌî¡¡º£²ó¤ÎÁªÈ´È¯É½¤Î»þ¤Ë¡ÊÁª¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ó¤ÊÅÜ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢»ä¤Ï·à¾ì¸ø±é¤ÇºÇ¸åÎó¤Î£±ÈÖÃ¼¤Ã¤³¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¿¤Á¤ÈÎå¤Þ¤·¹ç¤Ã¤Æ²¿¥¯¥½¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤âÈ¿¹ü¿´¡¢²¿¥¯¥½º¬À¤Ç¤Î¤·¾å¤¬¤ì¤¿¤é¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹â¿Ü¡¡Í¥Ç«¤Á¤ã¤ó¤â¤Ò¤á¤¿¤ó¡Ê¹ÓÌî¡Ë¤âÇ®¤¤¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉ¬Í×¤Ç¤¹¤è¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¼«Ê¬¤Î¿ä¤·¤¬¾å¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£¿ä¤·¤Î¾Ð´é¤¬¸«¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½ÁªÈ´¡¢ÈóÁªÈ´¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Êó¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¸¶¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¿¤Á¤ß¤ó¤Ê¤¬£Ó£Ë£Å£´£¸¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤³¤È¤¬£±ÈÖÂç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ÓÌî¡¡¿·ÂÎÀ©¤Ç¥Á¡¼¥à¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢ÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò£±£²¿Í¤Ë¤·¤¿¤ê¤È£Ó£Ë£Å£´£¸¤¬º£¡¢ÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤·¤Æ¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç£Ó£Ë£Å£´£¸·à¾ì¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¡¢Ç®¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë³Ú¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÊÑ²½¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£