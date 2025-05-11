¡ÚSEVENTEENÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¥ß¥ì¥Ý¡ÛÌó2Ç¯¤Ö¤ê³«ºÅ¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥óMAX ¥æ¥Ë¥Ã¥È¶ÊÆüËÜ½éÈäÏª¡¦³Ø¥é¥ó»Ñ¤Ç¤±¤ó¶Ì¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡õ¤¿¤é¤¤Íî¤È¤·¡Ä¡ÖÀ¤³¦¤Ç1ÈÖ°¦¤·¤¿¤¤¡×CARAT¤È²á¤´¤·¤¿¡ÈÆÃÊÌ¤ÊµÙÆü¡É
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/11¡Û13¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦SEVENTEEN¡Ê¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó¡Ë¤¬5·î10Æü¡Á11Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡ØSEVENTEEN 2025 JAPAN FANMEETING ¡ÆHOLIDAY¡Ç¡Ù¤ò³«ºÅ¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢2Æü´Ö¤Ç6Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿11Æü¸ø±é¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¦¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSEVENTEEN¤Îµ®½Å¤Ê³Ø¥é¥ó»Ñ
SEVENTEEN¤Ï¡¢S.COUPS¡Ê¥¨¥¹¥¯¥×¥¹¡Ë¡¢JEONGHAN¡Ê¥¸¥ç¥ó¥Ï¥ó¡Ë¡¢JOSHUA¡Ê¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡Ë¡¢JUN¡Ê¥¸¥å¥ó¡Ë¡¢HOSHI¡Ê¥Û¥·¡Ë¡¢WONWOO¡Ê¥¦¥©¥Ì¡Ë¡¢WOOZI¡Ê¥¦¥¸¡Ë¡¢THE 8¡Ê¥Ç¥£¥¨¥¤¥È¡Ë¡¢MINGYU¡Ê¥ß¥ó¥®¥å¡Ë¡¢DK¡Ê¥É¥®¥ç¥à¡Ë¡¢SEUNGKWAN¡Ê¥¹¥ó¥°¥¡¥ó¡Ë¡¢VERNON¡Ê¥Ð¡¼¥Î¥ó¡Ë¡¢DINO¡Ê¥Ç¥£¥Î¡Ë¤Î13¿Í¤«¤é¤Ê¤ë¥°¥ë¡¼¥×¡£2015Ç¯5·î26Æü¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2018Ç¯5·î30Æü¤ËÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£VOCAL TEAM¡¦HIPHOP TEAM¡¦PERFORMANCE TEAM¤Î3¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³Ú¶ÊÀ©ºî¤«¤é¿¶ÉÕ¤Þ¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¼«¤é¤¬·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÂç·¿¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡£4·î24Æü¡¦26Æü¡Á27Æü¤Ëµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡¢5·î10Æü¡Á11Æü¤Ë¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢2¥ö½ê¤Ç·×18Ëü¿Í¤òÆ°°÷¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï½éÈäÏª¤È¤Ê¤ë³Ú¶Ê¤âÂ¿¤¯¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÈHoliday¡É¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥È¡¼¥¯¤ä¥²¡¼¥à¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤âCARAT¡ÊSEVENTEEN¤Î¥Õ¥¡¥ó¥À¥àÌ¾¡Ë¤ò½ª»Ï³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¸½ºßÊ¼ÌòÍú¹ÔÃæ¤ÎJEONGHAN¡¢WONWOO¤Ï·çÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
³«±éÁ°¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¾Á°¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¡¢CARAT¤ò¡ÈÆÃÊÌ¤ÊµÙÆü¡É¤Ø´¿·Þ¡£¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÌ¾Á°¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ØHoliday¡Ù¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ë·è¤á¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã´¶°î¤ì¤ë»Ñ¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¡ØSPILL THE FEELS¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¤ÇÆüËÜ½éÈäÏª¤Î¡Ø1 TO 13¡Ù¡¢¡ØTogether -Japanese ver.-¡Ù¤ÈÁÖ¤ä¤«¤Ê³Ú¶Ê¤òÆÏ¤±¤ë¡£¥°¥ë¡¼¥×¥«¥é¡¼¤Î¥í¡¼¥º¥¯¥©¡¼¥Ä¡õ¥»¥ì¥Ë¥Æ¥£¤ä¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤È¿§Á¯¤ä¤«¤ËÊÑ¤ï¤ë²ÖÆ»¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤éCARAT¤ÈÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
HOSHI¤Î¡Ö²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡¼¡©¸µµ¤¡©ËÜÅö¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤Ë¡¢CARAT¤¬Âç¤¤Ê´¿À¼¤ÇÅú¤¨¤ë¤È¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¤§¡ª¤è¤·¤è¤·¡×¤ÈJOSHUA¤Î¤ª·è¤Þ¤ê¤ÎÂæ»ì¤ò2¿Í¤ÇÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£HOSHI¤Ï¡ÖÀ¹¤êÀ¹¤êÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¾å¤¬¤ê¡ª¡×¡¢JUN¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤¬À¤³¦°ìºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤âMAX¡£¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÎ©¤ÄSEUNGKWAN¤Î°§»¢¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢HOSHI¤¬¡Ø¥Ê¥ä¥Ê¡ÊPICK ME¡Ë¡Ù¡Ê¡ÖPRODUCE 101 season2¡×¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡Ë¤ò²Î¤¤SEUNGKWAN¤¬ÍÙ¤Ã¤¿¤ê¡¢MINGYU¤¬µÓ¤òÁö¤ê¤¹¤®¤ÇÄË¤á¤¿SEUNGKWAN¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤ò¤·¤¿¤ê¤È¥æ¡¼¥â¥¢°î¤ì¤ë¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç¾Ð¤¤¤òÀ¸¤ó¤À¡£
SEUNGKWAN¤¬¡Ö¸Å²È¡ª¸Å²È¡ª¸Å²È¡ª¡×¤È¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç·Þ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡ÖSEVENTEEN¥Ò¡¼¥ê¥ó¥°¥Ä¥¢¡¼¤òÆÏ¤±¤ëCARATÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤Î¥Ä¥¢¡¼¥¬¥¤¥É¡×Ìò¤È¤·¤ÆMC¤òÌ³¤á¤ë¸Å²ÈÀµµü¡£CARAT¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎµÙÆü¤Î²á¤´¤·Êý¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¤¹¤ëºÇ½é¤Î¥È¡¼¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¤ªÇñ¤Þ¤ê²ñ¤Ç³Ú¤·¤¯Í·¤ó¤À¤ê»×¤¤½ÐÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Íß¤ò¸À¤¨¤Ð¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÄó°Æ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¹¥¤¤ÎSEUNGKWAN¤¬¾Ð´é¤Ç»¿À®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ëµó¼ê¡£¤µ¤é¤ËÁ´°÷¤Ç¤ÎµÇ°¼Ì¿¿¤Î¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡ÖÉÙ»Î»³¤ÎÄº¾å¤ËÅÐ¤Ã¤Æ»³Äº¤Ç¡Ø¥·¥ó¥®¥Ð¥ó¥®¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥Ð¥ó¥®¡Ù¤ä¡ØTasty¡Ù¡Ø´°àú¤¸¤ã¤ó¡ª¡Ù¤È¶«¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¤è¤í¤è¤í¤ÈÊâ¤¯SEUNGKWAN¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤ò¤·¤Ê¤¬¤é»³Äº¤ËÅÐ¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡Ö¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡ª¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡ª¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡ª¡×¡ÖÂç¹¥¤¡ª¡×¤Ê¤É³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Âæ»ì¤ò¶«¤Ó¡¢CARAT¤¬¡È¤ä¤Þ¤Ó¤³¡É¤È¤·¤ÆÊÖ¤¹¤ä¤ê¼è¤ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¸Å²È¤¬¡Ö3Ëü¿Í¤ÎÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡ÊCARAT¡Ë¤Ë¤â¤Ã¤È¤ä¤ëµ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤Î¤ò¹ç¿Þ¤Ë¡¢SEVENTEEN¤Ï¡ØDREAM¡Ù¡Øº£ -ÌÀÆü À¤³¦¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â-¡Ù¤ÈÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤òÂ³¡¹ÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë¡¢HOSHI¡¢DK¡¢SEUNGKWAN¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦BSS¡Ê¥Ö¥½¥¯¥¹¥ó¡Ë¤Î¡ØCBZ¡ÊPrime time¡Ë¡Ù¤Ø¤ÈÂ³¤¡¢²ñ¾ì¤Ï³Ý¤±À¼¤Ç°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Å¾´¹¤Î´Ö¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Åú¤¨¤¿»öÁ°¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì¤òMC¤Î¸Å²ÈÀµµü¤¬¾Ò²ð¤·¡¢³Ú¤·¤¤¤Ò¤È¤È¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£³Ø¥é¥ó¤ËÃåÂØ¤¨¤¿¥²¡¼¥à¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡¢S.COUPS¡¦JOSHUA¡¦VERNON¡¦DINO¤Î¡Ö¥Á¡¼¥à¤¢¤ó¤³¡×¡ÊÌ¿Ì¾ÍýÍ³¡§VERNON¤¬¤¢¤ó¤³¿§¤Î¡Ö¤¢¤ó¤³¿å¡×¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¡¿¥Á¡¼¥àRED¡Ë¡¢WOOZI¡¦MINGYU¡¦SEUNGKWAN¤Î¡Ö¥ß¥ó¥®¥å¥¦¥¸¥Ã¥Ö¡×¡Ê¥Á¡¼¥àWHITE¡Ë¡¢JUN¡¢HOSHI¡¢THE 8¡¢DK¤Î¡ÖTEAM BLUE ¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¡×¡Ê¥Á¡¼¥àBLUE¡Ë¤Î3¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¡È¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥Ä¥¢¡¼¡É¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¾å¼êÂ¦¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¤Ç¡ÖµðÂç¤±¤ó¶Ì¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¡¢Á°¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¾è¤»¤¿¥¹¥È¡¼¥ó¤Ç¤Î¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¡ÖCARAT¤òÁÀ¤¨¡×¡¢²¼¼êÂ¦¤Î¥°¥ë¥á¥¨¥ê¥¢¤ÇÆé¤Î¶ñºà¤òÌÏ¤·¤¿ËÉ¶ñ¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¤¤ê¤¿¤ó¤Ý¤òÌÏ¤·¤¿µðÂç¤ÊËÀ¤ÇÃ¡¤¤¤Æ¹¶·â¤¹¤ë¡Ö¤¤ê¤¿¤ó¤ÝÆé¤ò¿©¤Ù¤è¤¦ÂÐ·è¡×¡¢¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È¥¨¥ê¥¢¤Ç¥Ï¥ó¥Ç¥£¥¥ã¥Î¥ó¤ÇÈ¯¼Í¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ë¡Ö¥¥ß¤Î¥Ï¡¼¥È¤ò¥É¥¥å¥ó¡×¤È4¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¸ÄÀÅª¤Ê¥²¡¼¥à¤ËÄ©Àï¤·¡¢¥Á¡¼¥àWHITE¤¬¾¡Íø¡£3¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¥²¡¼¥à¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤Î¤Ï¸Ä¿ÍÀï¤È¤Ê¤ë¡Ö¤¿¤é¤¤Íî¤È¤·¡×ÂÐ·è¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇS.COUPS¤¬2¾¡¡¢SEUNGKWAN¤¬1¾¡¡¢THE 8¤¬1¾¡¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢11Æü¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤Ç¤ÏÇÔ¼ÔÉü³èÀï¤ÇÈ±¤¹¤ì¤¹¤ì¤ÎµÏ¿¤ò½Ð¤·¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿WOOZI¤È4¿Í¤ÇÀï¤¤¡¢WOOZI¤¬¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤¿¤é¤¤¥¥ó¥°¡×¤Ë·èÄê¤·¡¢¤¿¤é¤¤¤Î²¦´§¤ÈÀÖ¤¤¥Þ¥ó¥È¤òÈï¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢5Æü´Ö¤Î¸Ä¿ÍÁí¹çÍ¥¾¡¤ÏJUN¤È¤Ê¤ê¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
ÏÂ¤ä¤«¤Ê¥Ò¡¼¥ê¥ó¥°¥Ä¥¢¡¼¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢1996Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎHOSHI¡¦WOOZI2¿Í¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦HxW¤Î¡Ø96ers¡Ù¤Ç¥¯¡¼¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë°ìÊÑ¡£¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¤ÏÆüËÜ½éÈäÏª¤È¤Ê¤ê¡¢HOSHI¤Ï¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ¤ªÈäÏªÌÜ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤¹¤È¡¢¿·¤·¤¤¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢¤É¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬ÎÉ¤¤¤«¤È¤¤¤¦¹½ÁÛ¤òÅ¸³«¡£S.COUPS¤ÈJUN¡¢JEONGHAN¤ÈMINGYU¤ÈSEUNGKWAN¤¬Äó°Æ¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¶ßÂ¤¬¤¢¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÊ¬¤«¤ì¤ë¤È¤Á¤ç¤¦¤ÉÈ½ÃÇ¤Î¤·¤Å¤é¤¤SEUNGKWAN¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë²¡¤·¤ä¤é¤ì¡¢ºÆ¤Ó¡Ø¥Ê¥ä¥Ê¡Ù¤ò¥À¥ó¥¹¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¹¥¿¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¤Ç²Î¤¤¾å¤²¤ë¥í¥Ã¥¯¥Æ¥¤¥¹¥ÈÁ´³«¤Î¡ØCALL CALL CALL¡ª¡Ù¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿ÅÜÅó¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¥á¥É¥ì¡¼¤Ï¡¢HOSHI¤ÈWOOZI¤¬DK¤Ë¼ªÂÇ¤Á¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ë¡ØLet me hear you say¡Ù¡¢²ÖÆ»¤ò¥Ý¥Ã¥×¤ËºÌ¤ë¡ØStill Lonely¡Ù¤Ê¤É¥ì¥¢¤Ê³Ú¶Ê¤¿¤Á¤¬Â·¤¦¤Î¤â¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£¥é¥¹¥È¤Î¡ØEyes on you¡Ù¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÀªÂ·¤¤¤·¡¢²ÚÎï¤ÊÂ¤µ¤Ð¤¤Î¥Ï¥¦¥¹¥À¥ó¥¹¤Ç¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤¿¡£1¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë»£±ÆÎ¢Â¦¤ò±Ç¤·¤¿¸å¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥°¥Ã¥º¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤È¤·¤ÆºÆÅÐ¾ì¡£SEVENTEEN¤ÈCARAT¤Î¡ÖHOLIDAY¡×¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
°¦¤ª¤·¤¤Æü¡¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ë¡ØEncircled¡Ù¤òÍ¥¤·¤¯ËÂ¤°¤È¡¢ºÇ¸å¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢WOOZI¤¬¡Ö³§¤µ¤ó¤ª¸µµ¤¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡¢HOSHI¤¬¡Ö³§¤µ¤ó¤ÏËÍ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤ÏËÍ¤ÎÁ´Éô¤Ç¤¹¡£À¤³¦¤Ç1ÈÖ°¦¤·¤¿¤¤¿Í¡¢CARAT¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤½¤ì¤¾¤ìÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¡£S.COUPS¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ë¤¤¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ë¤â¤³¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÊ¬¤±Í¿¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈJEONGHAN¡¢WONWOO¤Ë¤â»×¤¤¤òÃÚ¤»¤¿¡£
¡ÖMINGYU¤µ¡¼¤ó¡×¡Ö¤Ï¡¼¤¤¡ª¡×¡Ö²¿¤¬¹¥¤¡¼¡©¡×¡Ö¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È¤è¤ê¤âHeadliner¡ª¡×¤È¤¤¤¦²Ä°¦¤é¤·¤¤Âæ»ì¤È¤È¤â¤Ë¡ØHeadliner¡Ù¤Ç°î¤ì¤ëCARAT¤Ø¤Î°¦¤òÆÏ¤±Â³¤±¤¿SEVENTEEN¤Ï¡ØSara Sara¡Ù¡ØMansae¡Ù¤ÇºÆ¤Ó²ÖÆ»¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¶á¤¯¤ÇCARAT¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤â¡£¡Ö¥Ï¥ó¥Ü¥ó¥É¡ª¥Ï¥ó¥Ü¥ó¥É¡ª¡Ê¤â¤¦1²ó¡ª¤â¤¦1²ó¡ª¡Ë¡×¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¹¤ëCARAT¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë2²óÌÜ¤Î¡ØHoliday¡Ù¡ØEyes On You¡Ù¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£S.COUPS¤¬¡Ö¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¡ª¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£SEVENTEEN¤Ï¤Þ¤â¤Ê¤¯5·î26Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯µÇ°Æü¤ò·Þ¤¨¡¢2022Ç¯¤Î¡ØFace the Sun¡Ù°ÊÍè¡¢Ìó3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÀµµ¬¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢5th Album¡ØHAPPY BURSTDAY¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£S.COUPS¤¬¡Öº£Ç¯¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Þ¤¿¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ÈÌóÂ«¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢SEVENTEEN¤È¤È¤â¤Ë10¼þÇ¯¤ò½ËÊ¡¤Ç¤¤ëº£¸å¤Îµ¡²ñ¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
M1 Holiday
M2 1 TO 13¡ú
M3 Together -Japanese ver.-
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥È¡¼¥¯
M4 DREAM
M5 º£ -ÌÀÆü À¤³¦¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â-
M6 BSS¡ÖCBZ¡ÊPrime time¡Ë¡×¡ú
GAME¡¢
M7 HxW (SEVENTEEN)¡Ö96ers¡×¡ú
M8 CALL CALL CALL!
M9 Rock with you -Japanese ver.-
M10 CLAP
M11 Let me hear you say
M12 24H
M13 BOOMBOOM
M14 Still Lonely
M15 Left ¡õ Right
M16 Eyes on you¡ú
¡ã¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¡ä
E1 Encircled¡ú
¥³¥á¥ó¥È
E2 Headliner
E3 Sara Sara
E4 Mansae
E5 Holiday
E6 Eyes On You
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSEVENTEEN¤Îµ®½Å¤Ê³Ø¥é¥ó»Ñ
¢¡SEVENTEEN¡¢Ìó2Ç¯¤Ö¤êÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¥ß³«ºÅ
SEVENTEEN¤Ï¡¢S.COUPS¡Ê¥¨¥¹¥¯¥×¥¹¡Ë¡¢JEONGHAN¡Ê¥¸¥ç¥ó¥Ï¥ó¡Ë¡¢JOSHUA¡Ê¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡Ë¡¢JUN¡Ê¥¸¥å¥ó¡Ë¡¢HOSHI¡Ê¥Û¥·¡Ë¡¢WONWOO¡Ê¥¦¥©¥Ì¡Ë¡¢WOOZI¡Ê¥¦¥¸¡Ë¡¢THE 8¡Ê¥Ç¥£¥¨¥¤¥È¡Ë¡¢MINGYU¡Ê¥ß¥ó¥®¥å¡Ë¡¢DK¡Ê¥É¥®¥ç¥à¡Ë¡¢SEUNGKWAN¡Ê¥¹¥ó¥°¥¡¥ó¡Ë¡¢VERNON¡Ê¥Ð¡¼¥Î¥ó¡Ë¡¢DINO¡Ê¥Ç¥£¥Î¡Ë¤Î13¿Í¤«¤é¤Ê¤ë¥°¥ë¡¼¥×¡£2015Ç¯5·î26Æü¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2018Ç¯5·î30Æü¤ËÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£VOCAL TEAM¡¦HIPHOP TEAM¡¦PERFORMANCE TEAM¤Î3¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³Ú¶ÊÀ©ºî¤«¤é¿¶ÉÕ¤Þ¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¼«¤é¤¬·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡SEVENTEEN¡¢ËÁÆ¬¤«¤é¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã´¶°î¤ì¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸
³«±éÁ°¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¾Á°¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¡¢CARAT¤ò¡ÈÆÃÊÌ¤ÊµÙÆü¡É¤Ø´¿·Þ¡£¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÌ¾Á°¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ØHoliday¡Ù¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ë·è¤á¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã´¶°î¤ì¤ë»Ñ¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¡ØSPILL THE FEELS¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¤ÇÆüËÜ½éÈäÏª¤Î¡Ø1 TO 13¡Ù¡¢¡ØTogether -Japanese ver.-¡Ù¤ÈÁÖ¤ä¤«¤Ê³Ú¶Ê¤òÆÏ¤±¤ë¡£¥°¥ë¡¼¥×¥«¥é¡¼¤Î¥í¡¼¥º¥¯¥©¡¼¥Ä¡õ¥»¥ì¥Ë¥Æ¥£¤ä¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤È¿§Á¯¤ä¤«¤ËÊÑ¤ï¤ë²ÖÆ»¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤éCARAT¤ÈÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
HOSHI¤Î¡Ö²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡¼¡©¸µµ¤¡©ËÜÅö¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤Ë¡¢CARAT¤¬Âç¤¤Ê´¿À¼¤ÇÅú¤¨¤ë¤È¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¤§¡ª¤è¤·¤è¤·¡×¤ÈJOSHUA¤Î¤ª·è¤Þ¤ê¤ÎÂæ»ì¤ò2¿Í¤ÇÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£HOSHI¤Ï¡ÖÀ¹¤êÀ¹¤êÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¾å¤¬¤ê¡ª¡×¡¢JUN¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤¬À¤³¦°ìºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤âMAX¡£¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÎ©¤ÄSEUNGKWAN¤Î°§»¢¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢HOSHI¤¬¡Ø¥Ê¥ä¥Ê¡ÊPICK ME¡Ë¡Ù¡Ê¡ÖPRODUCE 101 season2¡×¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡Ë¤ò²Î¤¤SEUNGKWAN¤¬ÍÙ¤Ã¤¿¤ê¡¢MINGYU¤¬µÓ¤òÁö¤ê¤¹¤®¤ÇÄË¤á¤¿SEUNGKWAN¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤ò¤·¤¿¤ê¤È¥æ¡¼¥â¥¢°î¤ì¤ë¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç¾Ð¤¤¤òÀ¸¤ó¤À¡£
¢¡SEVENTEEN¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¥²¡¼¥à¤ËÂ³¡¹Ä©Àï
SEUNGKWAN¤¬¡Ö¸Å²È¡ª¸Å²È¡ª¸Å²È¡ª¡×¤È¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç·Þ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡ÖSEVENTEEN¥Ò¡¼¥ê¥ó¥°¥Ä¥¢¡¼¤òÆÏ¤±¤ëCARATÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤Î¥Ä¥¢¡¼¥¬¥¤¥É¡×Ìò¤È¤·¤ÆMC¤òÌ³¤á¤ë¸Å²ÈÀµµü¡£CARAT¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎµÙÆü¤Î²á¤´¤·Êý¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¤¹¤ëºÇ½é¤Î¥È¡¼¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¤ªÇñ¤Þ¤ê²ñ¤Ç³Ú¤·¤¯Í·¤ó¤À¤ê»×¤¤½ÐÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Íß¤ò¸À¤¨¤Ð¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÄó°Æ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¹¥¤¤ÎSEUNGKWAN¤¬¾Ð´é¤Ç»¿À®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ëµó¼ê¡£¤µ¤é¤ËÁ´°÷¤Ç¤ÎµÇ°¼Ì¿¿¤Î¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡ÖÉÙ»Î»³¤ÎÄº¾å¤ËÅÐ¤Ã¤Æ»³Äº¤Ç¡Ø¥·¥ó¥®¥Ð¥ó¥®¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥Ð¥ó¥®¡Ù¤ä¡ØTasty¡Ù¡Ø´°àú¤¸¤ã¤ó¡ª¡Ù¤È¶«¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¤è¤í¤è¤í¤ÈÊâ¤¯SEUNGKWAN¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤ò¤·¤Ê¤¬¤é»³Äº¤ËÅÐ¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡Ö¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡ª¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡ª¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡ª¡×¡ÖÂç¹¥¤¡ª¡×¤Ê¤É³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Âæ»ì¤ò¶«¤Ó¡¢CARAT¤¬¡È¤ä¤Þ¤Ó¤³¡É¤È¤·¤ÆÊÖ¤¹¤ä¤ê¼è¤ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¸Å²È¤¬¡Ö3Ëü¿Í¤ÎÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡ÊCARAT¡Ë¤Ë¤â¤Ã¤È¤ä¤ëµ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤Î¤ò¹ç¿Þ¤Ë¡¢SEVENTEEN¤Ï¡ØDREAM¡Ù¡Øº£ -ÌÀÆü À¤³¦¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â-¡Ù¤ÈÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤òÂ³¡¹ÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë¡¢HOSHI¡¢DK¡¢SEUNGKWAN¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦BSS¡Ê¥Ö¥½¥¯¥¹¥ó¡Ë¤Î¡ØCBZ¡ÊPrime time¡Ë¡Ù¤Ø¤ÈÂ³¤¡¢²ñ¾ì¤Ï³Ý¤±À¼¤Ç°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Å¾´¹¤Î´Ö¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Åú¤¨¤¿»öÁ°¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì¤òMC¤Î¸Å²ÈÀµµü¤¬¾Ò²ð¤·¡¢³Ú¤·¤¤¤Ò¤È¤È¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£³Ø¥é¥ó¤ËÃåÂØ¤¨¤¿¥²¡¼¥à¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡¢S.COUPS¡¦JOSHUA¡¦VERNON¡¦DINO¤Î¡Ö¥Á¡¼¥à¤¢¤ó¤³¡×¡ÊÌ¿Ì¾ÍýÍ³¡§VERNON¤¬¤¢¤ó¤³¿§¤Î¡Ö¤¢¤ó¤³¿å¡×¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¡¿¥Á¡¼¥àRED¡Ë¡¢WOOZI¡¦MINGYU¡¦SEUNGKWAN¤Î¡Ö¥ß¥ó¥®¥å¥¦¥¸¥Ã¥Ö¡×¡Ê¥Á¡¼¥àWHITE¡Ë¡¢JUN¡¢HOSHI¡¢THE 8¡¢DK¤Î¡ÖTEAM BLUE ¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¡×¡Ê¥Á¡¼¥àBLUE¡Ë¤Î3¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¡È¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥Ä¥¢¡¼¡É¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¾å¼êÂ¦¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¤Ç¡ÖµðÂç¤±¤ó¶Ì¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¡¢Á°¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¾è¤»¤¿¥¹¥È¡¼¥ó¤Ç¤Î¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¡ÖCARAT¤òÁÀ¤¨¡×¡¢²¼¼êÂ¦¤Î¥°¥ë¥á¥¨¥ê¥¢¤ÇÆé¤Î¶ñºà¤òÌÏ¤·¤¿ËÉ¶ñ¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¤¤ê¤¿¤ó¤Ý¤òÌÏ¤·¤¿µðÂç¤ÊËÀ¤ÇÃ¡¤¤¤Æ¹¶·â¤¹¤ë¡Ö¤¤ê¤¿¤ó¤ÝÆé¤ò¿©¤Ù¤è¤¦ÂÐ·è¡×¡¢¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È¥¨¥ê¥¢¤Ç¥Ï¥ó¥Ç¥£¥¥ã¥Î¥ó¤ÇÈ¯¼Í¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ë¡Ö¥¥ß¤Î¥Ï¡¼¥È¤ò¥É¥¥å¥ó¡×¤È4¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¸ÄÀÅª¤Ê¥²¡¼¥à¤ËÄ©Àï¤·¡¢¥Á¡¼¥àWHITE¤¬¾¡Íø¡£3¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¥²¡¼¥à¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤Î¤Ï¸Ä¿ÍÀï¤È¤Ê¤ë¡Ö¤¿¤é¤¤Íî¤È¤·¡×ÂÐ·è¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇS.COUPS¤¬2¾¡¡¢SEUNGKWAN¤¬1¾¡¡¢THE 8¤¬1¾¡¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢11Æü¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤Ç¤ÏÇÔ¼ÔÉü³èÀï¤ÇÈ±¤¹¤ì¤¹¤ì¤ÎµÏ¿¤ò½Ð¤·¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿WOOZI¤È4¿Í¤ÇÀï¤¤¡¢WOOZI¤¬¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤¿¤é¤¤¥¥ó¥°¡×¤Ë·èÄê¤·¡¢¤¿¤é¤¤¤Î²¦´§¤ÈÀÖ¤¤¥Þ¥ó¥È¤òÈï¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢5Æü´Ö¤Î¸Ä¿ÍÁí¹çÍ¥¾¡¤ÏJUN¤È¤Ê¤ê¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡SEVENTEEN¡¢ÅÜÅó¥á¥É¥ì¡¼¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²
ÏÂ¤ä¤«¤Ê¥Ò¡¼¥ê¥ó¥°¥Ä¥¢¡¼¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢1996Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎHOSHI¡¦WOOZI2¿Í¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦HxW¤Î¡Ø96ers¡Ù¤Ç¥¯¡¼¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë°ìÊÑ¡£¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¤ÏÆüËÜ½éÈäÏª¤È¤Ê¤ê¡¢HOSHI¤Ï¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ¤ªÈäÏªÌÜ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤¹¤È¡¢¿·¤·¤¤¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢¤É¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬ÎÉ¤¤¤«¤È¤¤¤¦¹½ÁÛ¤òÅ¸³«¡£S.COUPS¤ÈJUN¡¢JEONGHAN¤ÈMINGYU¤ÈSEUNGKWAN¤¬Äó°Æ¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¶ßÂ¤¬¤¢¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÊ¬¤«¤ì¤ë¤È¤Á¤ç¤¦¤ÉÈ½ÃÇ¤Î¤·¤Å¤é¤¤SEUNGKWAN¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë²¡¤·¤ä¤é¤ì¡¢ºÆ¤Ó¡Ø¥Ê¥ä¥Ê¡Ù¤ò¥À¥ó¥¹¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¹¥¿¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¤Ç²Î¤¤¾å¤²¤ë¥í¥Ã¥¯¥Æ¥¤¥¹¥ÈÁ´³«¤Î¡ØCALL CALL CALL¡ª¡Ù¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿ÅÜÅó¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¥á¥É¥ì¡¼¤Ï¡¢HOSHI¤ÈWOOZI¤¬DK¤Ë¼ªÂÇ¤Á¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ë¡ØLet me hear you say¡Ù¡¢²ÖÆ»¤ò¥Ý¥Ã¥×¤ËºÌ¤ë¡ØStill Lonely¡Ù¤Ê¤É¥ì¥¢¤Ê³Ú¶Ê¤¿¤Á¤¬Â·¤¦¤Î¤â¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£¥é¥¹¥È¤Î¡ØEyes on you¡Ù¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÀªÂ·¤¤¤·¡¢²ÚÎï¤ÊÂ¤µ¤Ð¤¤Î¥Ï¥¦¥¹¥À¥ó¥¹¤Ç¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤¿¡£1¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë»£±ÆÎ¢Â¦¤ò±Ç¤·¤¿¸å¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥°¥Ã¥º¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤È¤·¤ÆºÆÅÐ¾ì¡£SEVENTEEN¤ÈCARAT¤Î¡ÖHOLIDAY¡×¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¢¡SEVENTEEN¡¢CARAT¤Ø¤Î°¦°î¤ì¤ë
°¦¤ª¤·¤¤Æü¡¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ë¡ØEncircled¡Ù¤òÍ¥¤·¤¯ËÂ¤°¤È¡¢ºÇ¸å¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢WOOZI¤¬¡Ö³§¤µ¤ó¤ª¸µµ¤¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡¢HOSHI¤¬¡Ö³§¤µ¤ó¤ÏËÍ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤ÏËÍ¤ÎÁ´Éô¤Ç¤¹¡£À¤³¦¤Ç1ÈÖ°¦¤·¤¿¤¤¿Í¡¢CARAT¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤½¤ì¤¾¤ìÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¡£S.COUPS¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ë¤¤¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ë¤â¤³¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÊ¬¤±Í¿¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈJEONGHAN¡¢WONWOO¤Ë¤â»×¤¤¤òÃÚ¤»¤¿¡£
¡ÖMINGYU¤µ¡¼¤ó¡×¡Ö¤Ï¡¼¤¤¡ª¡×¡Ö²¿¤¬¹¥¤¡¼¡©¡×¡Ö¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È¤è¤ê¤âHeadliner¡ª¡×¤È¤¤¤¦²Ä°¦¤é¤·¤¤Âæ»ì¤È¤È¤â¤Ë¡ØHeadliner¡Ù¤Ç°î¤ì¤ëCARAT¤Ø¤Î°¦¤òÆÏ¤±Â³¤±¤¿SEVENTEEN¤Ï¡ØSara Sara¡Ù¡ØMansae¡Ù¤ÇºÆ¤Ó²ÖÆ»¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¶á¤¯¤ÇCARAT¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤â¡£¡Ö¥Ï¥ó¥Ü¥ó¥É¡ª¥Ï¥ó¥Ü¥ó¥É¡ª¡Ê¤â¤¦1²ó¡ª¤â¤¦1²ó¡ª¡Ë¡×¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¹¤ëCARAT¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë2²óÌÜ¤Î¡ØHoliday¡Ù¡ØEyes On You¡Ù¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£S.COUPS¤¬¡Ö¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¡ª¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£SEVENTEEN¤Ï¤Þ¤â¤Ê¤¯5·î26Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯µÇ°Æü¤ò·Þ¤¨¡¢2022Ç¯¤Î¡ØFace the Sun¡Ù°ÊÍè¡¢Ìó3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÀµµ¬¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢5th Album¡ØHAPPY BURSTDAY¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£S.COUPS¤¬¡Öº£Ç¯¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Þ¤¿¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ÈÌóÂ«¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢SEVENTEEN¤È¤È¤â¤Ë10¼þÇ¯¤ò½ËÊ¡¤Ç¤¤ëº£¸å¤Îµ¡²ñ¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¡ÖSEVENTEEN 2025 JAPAN FANMEETING ¡ÆHOLIDAY¡Ç¡×¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡Ê¡ú¤¬ÆüËÜ½éÈäÏª³Ú¶Ê¡Ë
M1 Holiday
M2 1 TO 13¡ú
M3 Together -Japanese ver.-
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥È¡¼¥¯
M4 DREAM
M5 º£ -ÌÀÆü À¤³¦¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â-
M6 BSS¡ÖCBZ¡ÊPrime time¡Ë¡×¡ú
GAME¡¢
M7 HxW (SEVENTEEN)¡Ö96ers¡×¡ú
M8 CALL CALL CALL!
M9 Rock with you -Japanese ver.-
M10 CLAP
M11 Let me hear you say
M12 24H
M13 BOOMBOOM
M14 Still Lonely
M15 Left ¡õ Right
M16 Eyes on you¡ú
¡ã¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¡ä
E1 Encircled¡ú
¥³¥á¥ó¥È
E2 Headliner
E3 Sara Sara
E4 Mansae
E5 Holiday
E6 Eyes On You
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û