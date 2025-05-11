NGT48、11thシングル「希望列車」収録詳細&新ビジュアルを発表
(C)Flora
NGT48が、6月4日（水）に発売する11thシングル「希望列車」の新アーティスト写真、各ジャケット、さらに各形態に収録されるカップリング曲のタイトルを発表した。
◆NGT48 画像
今作のジャケットは、前作の淡く柔らかなビジュアルから一転、ビビッドな赤で統一されながらも、それぞれデザインの異なるドレスを身にまとい、「希望列車」というタイトルにもあるように、列車の線路を連想させるラインにメンバーが並び、華やかな作品となった。
▲「希望列車」Type-A (C)Flora
▲「希望列車」Type-B (C)Flora
▲「希望列車」NGT48 Official CD Shop限定盤 (C)Flora
販売形態は全3形態となる。カップリング曲はそれぞれ通常盤Type-Aに「思い出をゼロにして」、通常盤Type-Bに「夕立雲」、NGT48 Official CD Shop限定盤に「境界線」を収録予定だ。
発表とあわせ、新ビジュアルも解禁された。11thシングル「希望列車」では藤崎未夢と大塚七海の2人がダブルセンターをつとめることが発表されている。
■リリース情報
2025年6月4日（水）発売
[通常盤]
■Type-A（CD）UPCH-80622 / 税込￥1,200
【CD】
M1. 希望列車
M2. 思い出をゼロにして
M3. 希望列車 [Instrumental]
M4. 思い出をゼロにして [Instrumental]
■Type-B（CD）UPCH-80623 / 税込￥1,200
【CD】
M1. 希望列車
M2. 夕立雲
M3. 希望列車 [Instrumental]
M4. 夕立雲[Instrumental]
[NGT48 Official CD Shop限定盤]
■NGT48 Official CD Shop限定盤（CD）PRON-5118 / 税込￥1,676
【CD】
M1. 希望列車
M2. 境界線
M3. 希望列車 [Instrumental]
M4. 境界線 [Instrumental]
＜各種特典＞
◼️通常盤Type-A、Type-B初回プレス分限定封入
・NGT48メンバー生写真ランダム1枚封入（35名×2Type 全70種）
◼️NGT48 Official CD Shop限定盤
・チェキ風トレカ ランダム 1枚封入（35名×1Type 全35種）
・個別ハイタッチ会またはオンライン個別おしゃべり会参加権
※NGT48 Official CD Shop限定盤は「NGT48 Official CD Shop（https://ngt48cd.shop）」の限定商品となります。
▼予約サイト NGT48 Official CD Shop
https://entry.ngt48cd.shop/ngt48-11thcd/
＜NGT48 11thシングル選抜メンバー＞
清司麗菜、西潟茉莉奈、佐藤海里、藤崎未夢、大塚七海、磯部瑠紅、北村優羽、木本優菜、杉本萌、木本杏菜、佐藤広花
＜歌唱メンバー＞
・「希望列車」
清司麗菜、西潟茉莉奈、佐藤海里、藤崎未夢、大塚七海、磯部瑠紅、北村優羽、木本優菜、杉本 萌、木本杏菜、佐藤広花
・「思い出をゼロにして」
清司麗菜、西潟茉莉奈、佐藤海里、藤崎未夢、大塚七海、三村妃乃、磯部瑠紅、喜多花恵、北村優羽、木本優菜、水津菜月、杉本 萌、鈴木凛々花、浅生珠菜、磯崎菜々、奥村百花、木本杏菜、佐藤広花、新沢葵唯、関野山 凪、高島柚愛、西川晴菜、原 愛実、吉原愛里衣、安座間 結、阿達 夢、大町佑香、甲斐瑞季、北澤百音、佐藤柚花、須藤凜華、谷口陽香、辻田季音、中田麻実、皆川日和
・夕立雲
安座間 結、阿達 夢、大町佑香、甲斐瑞季、北澤百音、佐藤柚花、須藤凜華、谷口陽香、辻田季音、中田麻実、皆川日和
・境界線
清司麗菜、大塚七海、三村妃乃、鈴木凛々花
関連リンク
◆NGT48 オフィシャルYouTubeチャンネル