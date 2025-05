NGT48が、6月4日(水)に発売する11thシングル「希望列車」の新アーティスト写真、各ジャケット、さらに各形態に収録されるカップリング曲のタイトルを発表した。今作のジャケットは、前作の淡く柔らかなビジュアルから一転、ビビッドな赤で統一されながらも、それぞれデザインの異なるドレスを身にまとい、「希望列車」というタイトルにもあるように、列車の線路を連想させるラインにメンバーが並び、華やかな作品となった。

■リリース情報



11thシングル「希望列車」2025年6月4日(水)発売[通常盤]■Type-A(CD)UPCH-80622 / 税込¥1,200【CD】M1. 希望列車M2. 思い出をゼロにしてM3. 希望列車 [Instrumental]M4. 思い出をゼロにして [Instrumental]■Type-B(CD)UPCH-80623 / 税込¥1,200【CD】M1. 希望列車M2. 夕立雲M3. 希望列車 [Instrumental]M4. 夕立雲[Instrumental][NGT48 Official CD Shop限定盤]■NGT48 Official CD Shop限定盤(CD)PRON-5118 / 税込¥1,676【CD】M1. 希望列車M2. 境界線M3. 希望列車 [Instrumental]M4. 境界線 [Instrumental]<各種特典>◼️通常盤Type-A、Type-B初回プレス分限定封入・NGT48メンバー生写真ランダム1枚封入(35名×2Type 全70種)◼️NGT48 Official CD Shop限定盤・チェキ風トレカ ランダム 1枚封入(35名×1Type 全35種)・個別ハイタッチ会またはオンライン個別おしゃべり会参加権※NGT48 Official CD Shop限定盤は「NGT48 Official CD Shop(https://ngt48cd.shop)」の限定商品となります。▼予約サイト NGT48 Official CD Shophttps://entry.ngt48cd.shop/ngt48-11thcd/<NGT48 11thシングル選抜メンバー>清司麗菜、西潟茉莉奈、佐藤海里、藤崎未夢、大塚七海、磯部瑠紅、北村優羽、木本優菜、杉本萌、木本杏菜、佐藤広花<歌唱メンバー>・「希望列車」清司麗菜、西潟茉莉奈、佐藤海里、藤崎未夢、大塚七海、磯部瑠紅、北村優羽、木本優菜、杉本 萌、木本杏菜、佐藤広花・「思い出をゼロにして」清司麗菜、西潟茉莉奈、佐藤海里、藤崎未夢、大塚七海、三村妃乃、磯部瑠紅、喜多花恵、北村優羽、木本優菜、水津菜月、杉本 萌、鈴木凛々花、浅生珠菜、磯崎菜々、奥村百花、木本杏菜、佐藤広花、新沢葵唯、関野山 凪、高島柚愛、西川晴菜、原 愛実、吉原愛里衣、安座間 結、阿達 夢、大町佑香、甲斐瑞季、北澤百音、佐藤柚花、須藤凜華、谷口陽香、辻田季音、中田麻実、皆川日和・夕立雲安座間 結、阿達 夢、大町佑香、甲斐瑞季、北澤百音、佐藤柚花、須藤凜華、谷口陽香、辻田季音、中田麻実、皆川日和・境界線清司麗菜、大塚七海、三村妃乃、鈴木凛々花