正解は「切り抜ける、(とき)を過ごす」でした!

主に困難や苦難などを経験するときに使えるフレーズ。

「なにかを通り過ぎているイメージ」をもてば覚えやすいかもしれません。

「I finally got through this examination.」

(やっとこのテストをやり終えた)