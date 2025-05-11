『ヒプステ』最新作、10月上演決定 イケブクロ＆ナゴヤらの新たなストーリー描く
音楽原作キャラクターラッププロジェクト『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』舞台化シリーズ（通称：ヒプステ）の新作公演『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage《Buster Bros!!! ＆ Bad Ass Temple feat. 糸の会 ＆ WESTEND-MAFIA》が上演されることが決定。東京・ステラボールで開催された《MAD TRIGGER CREW ＆ どついたれ本舗 feat. 道頓堀ダイバーズ》の大千秋楽公演にて11日、発表された。
今作は、イケブクロ・ディビジョン“Buster Bros!!!”とナゴヤ・ディビジョン“Bad Ass Temple”の新たなD.R.Bに向けたストーリーを描く。また、舞台オリジナルキャラクターである“糸の会”、舞台オリジナルディビジョンであるハチオウジ・ディビジョン“WESTEND-MAFIA”が登場する。
【写真】再現度、高！本日千秋楽を迎えたヒプステ公演ゲネプロ写真
公演は、10月18日〜24日に東京・Kanadevia Hallで上演される。
■『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage《Buster Bros!!! ＆ Bad Ass Temple feat. 糸の会 ＆ WESTEND-MAFIA》出演キャスト
▼イケブクロ・ディビジョン“Buster Bros!!!”
山田一郎：石川凌雅
山田二郎：松岡拳紀介
山田三郎：高野渉聖
▼ナゴヤ・ディビジョン“Bad Ass Temple”
波羅夷空却：中西智也
四十物十四：酒寄楓太
天国獄：中塚皓平
▼“糸の会”
大蜘蛛弾襄：植野堀誠
▼ハチオウジ・ディビジョン“WESTEND-MAFIA”
按雲真日瑠：SHIN
五十里蘭丸：手島聖貴
茶臼山良経：奥村等士
霧村徳磨：Jun
飛砂風紫音：蒼井嵐樹
▼ディビジョン・ダンス・バトル“D.D.B”
RYO、SHINSUKE、KIMUTAKU、YASU、kaito、SOUTA、HIROMA
【写真】再現度、高！本日千秋楽を迎えたヒプステ公演ゲネプロ写真
公演は、10月18日〜24日に東京・Kanadevia Hallで上演される。
■『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage《Buster Bros!!! ＆ Bad Ass Temple feat. 糸の会 ＆ WESTEND-MAFIA》出演キャスト
▼イケブクロ・ディビジョン“Buster Bros!!!”
山田一郎：石川凌雅
山田二郎：松岡拳紀介
山田三郎：高野渉聖
▼ナゴヤ・ディビジョン“Bad Ass Temple”
波羅夷空却：中西智也
四十物十四：酒寄楓太
天国獄：中塚皓平
▼“糸の会”
大蜘蛛弾襄：植野堀誠
▼ハチオウジ・ディビジョン“WESTEND-MAFIA”
按雲真日瑠：SHIN
五十里蘭丸：手島聖貴
茶臼山良経：奥村等士
霧村徳磨：Jun
飛砂風紫音：蒼井嵐樹
▼ディビジョン・ダンス・バトル“D.D.B”
RYO、SHINSUKE、KIMUTAKU、YASU、kaito、SOUTA、HIROMA