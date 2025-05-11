【J２第15節】３連勝の水戸が４位浮上！ 首位千葉は４試合ぶりの白星、長崎は土壇場でドローに持ち込む
Jリーグは５月11日、J２第15節の９試合を各地で開催した。
水戸は秋田に２−１で勝利。１−１で迎えた90＋２分、鷹啄トラビスが決勝弾。３連勝を達成し４位に浮上した。
長崎は山形と対戦。開始早々に先制を許したが、終了間際に山粼凌吾が同点弾を奪取。土壇場で追いつき、勝点１を手にした。
首位の千葉は今治を１−０でくだし、４試合ぶりの白星。徳島は山口に２−０で快勝し、いわき対札幌は１−１で引き分けた。
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J２第15節の結果は以下のとおり。
▼５月10日開催分
大宮 ３−０ 仙台
▼５月11日開催分
いわき １−１ 札幌
磐田 １−０ 藤枝
水戸 ２−１ 秋田
徳島 ２−０ 山口
今治 ０−１ 千葉
鳥栖 ０−０ 甲府
長崎 １−１ 山形
富山 １−１ 大分
熊本 ２−２ 愛媛
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
水戸は秋田に２−１で勝利。１−１で迎えた90＋２分、鷹啄トラビスが決勝弾。３連勝を達成し４位に浮上した。
長崎は山形と対戦。開始早々に先制を許したが、終了間際に山粼凌吾が同点弾を奪取。土壇場で追いつき、勝点１を手にした。
首位の千葉は今治を１−０でくだし、４試合ぶりの白星。徳島は山口に２−０で快勝し、いわき対札幌は１−１で引き分けた。
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J２第15節の結果は以下のとおり。
▼５月10日開催分
大宮 ３−０ 仙台
▼５月11日開催分
いわき １−１ 札幌
磐田 １−０ 藤枝
水戸 ２−１ 秋田
徳島 ２−０ 山口
今治 ０−１ 千葉
鳥栖 ０−０ 甲府
長崎 １−１ 山形
富山 １−１ 大分
熊本 ２−２ 愛媛
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