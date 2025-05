WNBA挑戦の山本麻衣がトヨタ自動車とのプレシーズンに出場…スティールから3ポイントを成功

5月11日(現地時間10日)、WNBAのダラス・ウィングスがプレシーズンゲームでWリーグのトヨタ自動車アンテロープスと対戦。Wリーグではトヨタ自動車でプレーし、ウィングスとトレーニングキャンプ契約を結ぶ山本麻衣も出場した。

ウィングスが第1クォーターから29-14とトヨタ自動車を圧倒。119-52と67点差で勝利を収めた。

山本に出番が訪れたのは51点差で迎えた第4クォーター開始3分49秒から。出場直後にチームメートの得点をお膳立てすると、スティールからドリブルで敵陣に攻め込み、3ポイントシュートを沈めた。6分11秒のプレータイムで3得点1リバウンド1アシストに1ターンオーバーのスタッツ。試合後にはトヨタ自動車の選手やスタッフと熱い抱擁を交わし、笑顔で試合を終えた。

なお、WNBAのレギュラーシーズンは17日(同16日)に開幕。プレシーズンゲーム2試合に出場した山本の去就に注目が集まる。

【動画】山本麻衣の3ポイントシュート成功にチームメートも大盛り上がり/h4>

Japan native Mai Yamamoto checks in for the @DallasWings and scores against her former team 🇯🇵

Maddy Siegrist caught the moment during her in-game interview!

DAL-TOY | Watch FREE on the WNBA App pic.twitter.com/zRbc8Gb2vv

- WNBA (@WNBA) May 11, 2025