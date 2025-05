首位・鹿島が6連勝！…最下位・横浜FMは4連敗で8戦未勝利に／J1第16節

2025明治安田J1リーグ第16節が10日と11日に行われた。首位に立つ鹿島アントラーズは、鬼木達監督の“古巣”川崎フロンターレに逆転勝利で6連勝。柏レイソルはファジアーノ岡山に2−0の快勝を収め、3連勝で10戦無敗とした。浦和レッズはアルビレックス新潟に先制を許したものの、長倉幹樹の“恩返し弾”で追いつきドロー。京都サンガF.C.は長沢駿のJ1で4年ぶりとなる得点で先制したものの、名古屋グランパスに追いつかれた。

■J1第16節

■順位表

■今後の対戦カード

サンフレッチェ広島はガンバ大阪との上位直接対決を制して3連勝。序盤の退場者が響いたG大阪の連勝は「3」で止まった。FC町田ゼルビアは2度のリードを追いつかれて、清水エスパルスと引き分けた。パトリック・キスノーボ監督が正式に就任した横浜F・マリノスは、セレッソ大阪に敗れて4連敗で8戦未勝利となった。湘南ベルマーレは東京ヴェルディを2−0で下して4試合ぶりの白星を手にした。横浜FCはアビスパ福岡を下して6試合ぶり白星となり、福岡は3連敗で6戦未勝利となった。FC東京は後半アディショナルタイム13分のPKでヴィッセル神戸を撃破。FC東京は今季初の連勝、神戸は今季初の連敗となった。今節の結果と順位表、今後の対戦カードは以下の通り。▼5月10日(土)横浜FC 1−0 アビスパ福岡FC東京 1−0 ヴィッセル神戸柏レイソル 2−0 ファジアーノ岡山▼5月11日(日)鹿島アントラーズ 2−1 川崎フロンターレ清水エスパルス 2−2 FC町田ゼルビア京都サンガF.C. 1−1 名古屋グランパスアルビレックス新潟 1−1 浦和レッズ東京ヴェルディ 0−2 湘南ベルマーレガンバ大阪 0−1 サンフレッチェ広島セレッソ大阪 1−0 横浜F・マリノス※()内は勝ち点/得失点差1位 鹿島(34/+14)2位 柏(30/+8)3位 京都(28/+3)4位 浦和(26/+5)5位 広島(26/+3)6位 G大阪(23/−2)7位 C大阪(22/+2)8位 清水(22/+2)9位 神戸(21/+1)10位 町田(21/−1)11位 福岡(21/−2)12位 湘南(21/−7)13位 東京V(20/−6)14位 FC東京(19/−2)15位 岡山(19/−2)16位 川崎F(18/+7)17位 名古屋(16/−6)18位 横浜FC(15/−5)19位 新潟(13/−5)20位 横浜FM(8/−7)【第14節】▼5月14日(水)19:00 川崎F vs 横浜FC19:00 横浜FM vs 柏【第17節】▼5月17日(土)14:00 町田 vs 柏14:00 横浜FM vs 京都14:00 神戸 vs G大阪14:00 広島 vs 東京V14:30 福岡 vs 名古屋15:00 鹿島 vs 清水15:00 湘南 vs 横浜FC16:00 浦和 vs FC東京▼5月18日(日)15:00 川崎F vs C大阪15:00 岡山 vs 新潟