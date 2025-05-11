16ºÐ¤ÎÂ¹¤¬Âè°ìÈ¯¸«¼Ô¤òÁõ¤¦¡¡70ÂåÉ×ÉØ»¦³²ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡¡2¿Í¤ò¼¹Ù¹¤Ë½±¤Ã¤¿¤È¤ß¤ÆÆ°µ¡¤Ê¤É¤ò·Ù»¡¤¬ÁÜºº¡¡°¦ÃÎ¡¦ÅÄ¸¶»Ô
°¦ÃÎ¸©ÅÄ¸¶»Ô¤Î½»Âð¤Ç70Âå¤ÎÉ×ÉØ¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿16ºÐ¤ÎÂ¹¤¬°äÂÎ¤ÎÂè°ìÈ¯¸«¼Ô¤òÁõ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦Á÷¸¡¤µ¤ì¤¿¹â¹»2Ç¯¤Î16ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤Ï¡¢¤ª¤È¤È¤¤¸áÁ°2»þ¤´¤í¡¢¼«Âð¤ÇÆ±µï¤¹¤ëÁÄÉã¡Ê75¡Ë¤Î¼ó¤Ê¤É¤ò¿ÏÊª¤Ç»É¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¯Ç¯¤Ï¤½¤ÎÆü¤ÎÍ¼Êý¤Ë¡¢ÁÄÉãÊì¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤è¤¦¤ËÁõ¤¤¡¢²È¤ÎÎ¥¤ì¤ÇÊë¤é¤¹Êì¿Æ¤ËÄÌÊó¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
°ËÅì»Ô,
½»Âð,
Ä¹Ìî,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
³¤,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
Ï·¸å,
Ê©ÃÅ,
¥¤¥Ù¥ó¥È