¾®»³ÍºÂç¤¬¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ÇàÁ´¹ñ¤ÎÊìá¤Ø»×¤¤½Ð¤ÎÌ£¡ÖÆù¤¸¤ã¤¬¡×¤ËÄ©Àï¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎÎÁÍýÆ°²è»£±Æ¤Ç¤«¤Ê¤êÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡±é²Î²Î¼ê¡¦¾®»³ÍºÂç¡Ê£²£²¡Ë¤¬£µ·î£±£±Æü¤ÎÊì¤ÎÆü¤Ë¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£Êì¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¿·¶Ê¡Ö¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Î²Ö¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇàÁ´¹ñ¤ÎÊìá¤ØÆù¤¸¤ã¤¬¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ì¥·¥ÔÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¾®»³¤ÏËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô½Ð¿È¡££²ºÐ¤Î¤³¤í¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÎ®¤ì¤ë±é²Î¤òÄ°¤¤¤Æ²Î¤ÎÆ»¤ò»Ö¤·¤¿Èà¤ò°ìÈÖ¶á¤¯¤Ç¸«¼é¤ê¡¢»Ù¤¨Â³¤±¤¿¤Î¤¬½÷¼ê°ì¤Ä¤ÇÈà¤ò°é¤Æ¤¿Êì¿Æ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾ïÆüº¢¤«¤éÊì¿Æ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¾®»³¤¬°ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊì¿Æ¤Î¼êÎÁÍý¤Ï¡ÖÆù¤¸¤ã¤¬¡×¤À¡£¾®»³¤Ï¡Ö²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ËÍ¤ÎÌ´¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Êì¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Êì¿Æ¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¿·¶Ê¡Ø¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Î²Ö¡Ù¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢ËÍ¤ÎÊì¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ÎÌ£¤ò¡¢Á´¹ñ¤Î¤ªÊì¤µ¤ÞÊý¤ØÆÏ¤±¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Êì¤ËÆù¤¸¤ã¤¬¤Î¥ì¥·¥Ô¤òÊ¹¤¡¢»£±ÆÁ°Æü¤Þ¤Ç¼«Âð¤Ç»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¤¿¾®»³¡£Êì¿ÆÄ¾ÅÁ¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ë¡¢Èà¤¬´Ñ¸÷Âç»È¤òÌ³¤á¤ë±ü¿¬Åç»º¤ÎÇò¥ï¥¤¥ó¤ò±£¤·Ì£¤È¤·¤Æ²Ã¤¨¤ëÆÈ¼«¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤ò¹Í°Æ¤·»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡ÎÁÍý¤ÏÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾®»³¤Ï´·¤ì¤Ê¤¤Ä´Íý´ï¶ñ¤Ë°Àï¶ìÆ®¡£¾®»³¤Ï¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎÎÁÍýÆ°²è»£±Æ¤Ç¤«¤Ê¤êÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢»×¤¤¤Î¤³¤â¤Ã¤¿Æù¤¸¤ã¤¬¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡Êì¤ÎÌ£¤ËËÍ¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¿·¤·¤¤¾®»³²È¤ÎÌ£¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤Þ¤â¤¼¤Ò¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤ØÆù¤¸¤ã¤¬¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤Þ¤¿ÎÁÍýÆ°²è¤ò»£¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¼¡¤Ï¤â¤Ã¤È¼êºÝ¤è¤¯¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ó¤À¡£