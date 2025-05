歌手の絢香(37)が11日、自身のインスタグラムを更新。"母の日"に自身の幼少期ショットと娘2人との親子3ショットを公開した。「Happy Mother's Day!! 産んでくれてありがとう ママにしてくれてありがとう 2つの感謝をする日」とつづり、幼少期の頃の母との写真の数々や、長女(9)、次女(5)との親子ショットなどを、動画で公開した。さらに「娘たちが可愛いカードもくれました」と娘たちから贈られた心温まるメッセージカードについても紹介。「ピンクの付箋に愛が込もったメッセージを書いて、部屋中に貼ってくれていた」「『うんでくれてありがとう』『I am so lucky to have a mom like you!』と、うるっとくるメッセージの中でも『すんごく いいこたち うんだね〜』が大好き 本当にその通りだよ」とうれしそうにつづり、「こちらこそありがとう!!の気持ち溢れる1日」と締めくくった。これに対しファンからは「素敵なムービー」「貴重な写真」「美人親子!」「娘ちゃんたちおっきくなっててびっくり」「もうちょっとで背越されるね〜」などのコメントが寄せられている。絢香は2009年2月に俳優・実業家の水嶋ヒロ(41)と結婚。15年6月に第1子女児、19年10月に第2子女児が誕生した。