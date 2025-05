アーセナルは主力FWとの契約延長を計画している。



『Daily Mail』によると、アーセナルは現行契約が2026年夏までとなっているベルギー代表FWレアンドロ・トロサールと2029年夏までの契約延長交渉を開始したという。



KRCヘンクの下部組織出身であるトロサールは2019年7月に同クラブからブライトンに完全移籍。ブライトンでは公式戦121試合で25ゴールを挙げるなど活躍しており、2023年1月にはアーセナルへのステップアップを果たすことに。アーセナルでも得点力を武器に躍動しており、今季もここまでプレミアリーグでは出場35試合で8ゴール5アシスト、UEFAチャンピオンズリーグでは14試合で2ゴール2アシストと結果を残している。





Arsenal got themselves a baller in Trossard pic.twitter.com/BwstF4RPWq