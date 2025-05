リヴァプールは今夏またしても生え抜き出身選手を失う可能性がある。



『TEAMtalk』によると、リヴァプールに所属する22歳DFジャレル・クアンサーにノッティンガム・フォレストが興味を示しているという。



リヴァプールの下部組織出身であるクアンサーは2023年7月に同クラブのトップチームに昇格すると、デビューシーズンはプレミアリーグ13試合に先発出場するなど活躍。しかし2年目となる今季はプレミアリーグでの先発出場が3試合にとどまるなどアルネ・スロット監督の下では出場機会は限定的になっている。





Quansah’s first Anfield goal came against Wolves #LIVWOL pic.twitter.com/5vZRIBDRWb