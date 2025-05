アクセントファッションを展開する「ムーンバット」は、5月15日(木)から、アメリカ生まれのカラフルなクマのキャラクター“ケアベア”とコラボしたアイテムを、「MOONBAT ONLINE SHOP」や「PLAZA」、「MINiPLA」で先行発売。5月30日(金)より全国小売店でも順次販売する。■“推しカラー”が見つかる色展開今回発売されるは、UVカット率&遮光率ともに100%を誇る高機能生地を採用した「ケアベア ケース入りコンパクト折りたたみ日傘」と、吸水性に優れくるっと包めばポーチとしても使用できる「ケアベア くっつきタオル」。

オールシーズン使える「ケアベア ケース入りコンパクト折りたたみ日傘」は、キャラクターごとに異なる表情をモチーフにした専用ケースと便利なカラビナが付属されている。一方「ケアベア くっつきタオル」は、ダイカット仕様と全面プリント仕様の全2型を展開。30cm×30cmのちょうど良いサイズ感で、日常使いにはもちろんギフトにもぴったりだ。いずれも、ホワイト、ピンク、イエロー、ミントグリーン、ブルー、パープルの全6色が用意され、機能性とデザイン性を兼ね備えたアイテムとなっている。Care Bears TM and related trademarks:TM&(C)2025 Those Characters From Cleveland,LLC.Used under license by MOONBAT CO.,LTD.