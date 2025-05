Mr.Childrenが6月25日、全国ホール&アリーナツアーをW収録した LIVE DVD&Blu-ray『miss you LIVE』をリリースすることが決定した。独創的なステージ演出と、力強いバンドの演奏。“舞台演出という芸術”にまで高められたアリーナツアーの最終公演となった大阪城ホールのライブ映像に、映像作品としての“miss you”を完結させるべく新たに補完された映像を交えて完成した<Mr.Children tour 2024 miss you arena tour>。アルバム『miss you』発売前から敢行され、プレミアムライブとなった6年ぶりホールツアー<Mr.Children tour 2023/24 miss you>より、大阪フェスティバルホールでのライブを一挙同時収録したライブ映像作品が、LIVE DVD & Blu-ray『miss you LIVE』だ。

■LIVE DVD & Blu-ray『miss you LIVE』

2025年6月25日発売

【DVD】TFBQ-18301〜18304 \11,000(tax in)

【Blu-ray】TFXQ-78281〜78282 \11,000(tax in)

・DVD & Blu-ray 共通ジャケット仕様

・A式Wジャケット仕様

・24P PHOTO BOOK & A1 POSTER(三つ折り・歌詞)封入



<Mr.Children tour 2024 miss you arena tour>

<Mr.Children tour 2023/24 miss you>

W収録





■<Mr Children tour 2024 miss you arena tour>プレミア公開 / ティザー映像

プレミア公開:2025年5月2日(金)20:00

※プレミア公開後、5/11(日)まで期間限定公開



関連リンク

◆『miss you LIVE』特設サイト

◆Mr.Children オフィシャルサイト

◆Mr.Children オフィシャルX

◆Mr.Children オフィシャルYouTubeチャンネル

本作に収録される全国アリーナツアー<Mr.Children tour 2024 miss you arena tour>のライブ映像は作品化の発表に先駆け、5月2日からYouTubeでプレミア公開、5月11日までの期間限定公開となっている。