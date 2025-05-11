Mr.Children、ホール＆アリーナツアーW収録による映像作品『miss you LIVE』を6月リリース
Mr.Childrenが6月25日、全国ホール＆アリーナツアーをW収録した LIVE DVD＆Blu-ray『miss you LIVE』をリリースすることが決定した。
◆Mr.Children 動画 / 画像
独創的なステージ演出と、力強いバンドの演奏。“舞台演出という芸術”にまで高められたアリーナツアーの最終公演となった大阪城ホールのライブ映像に、映像作品としての“miss you”を完結させるべく新たに補完された映像を交えて完成した＜Mr.Children tour 2024 miss you arena tour＞。アルバム『miss you』発売前から敢行され、プレミアムライブとなった6年ぶりホールツアー＜Mr.Children tour 2023/24 miss you＞より、大阪フェスティバルホールでのライブを一挙同時収録したライブ映像作品が、LIVE DVD & Blu-ray『miss you LIVE』だ。
■LIVE DVD & Blu-ray『miss you LIVE』
【DVD】TFBQ-18301〜18304 \11,000(tax in)
【Blu-ray】TFXQ-78281〜78282 \11,000(tax in)
・DVD & Blu-ray 共通ジャケット仕様
・A式Wジャケット仕様
・24P PHOTO BOOK & A1 POSTER(三つ折り・歌詞)封入
＜Mr.Children tour 2024 miss you arena tour＞
＜Mr.Children tour 2023/24 miss you＞
W収録
■＜Mr Children tour 2024 miss you arena tour＞プレミア公開 / ティザー映像
※プレミア公開後、5/11(日)まで期間限定公開
関連リンク
◆Mr.Children オフィシャルサイト
◆Mr.Children オフィシャルX
◆Mr.Children オフィシャルYouTubeチャンネル