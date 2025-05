◆絢香、母との幼少期ショット&娘たちとの3ショット公開

【モデルプレス=2025/05/11】歌手の絢香が5月11日、自身のInstagramを更新。母との2ショットや娘たちとの3ショットを公開した。「Happy Mother's Day!!」とし「産んでくれてありがとう ママにしてくれてありがとう 2つの感謝をする日」と切り出した絢香は、幼少期に撮影した母との写真、自身の娘2人と手を繋いだ後ろ姿のカットなどを動画にまとめて投稿。「娘たちが可愛いカードもくれました ピンクの付箋に愛が込もったメッセージを書いて、部屋中に貼ってくれていた」と娘2人からのプレゼントを披露し「『うんでくれてありがとう』『I am so lucky to have a mom like you!』と、うるっとくるメッセージの中でも『すんごく いいこたち うんだね〜』が大好き 本当にその通りだよ」と明かしながら「こちらこそありがとう!!の気持ち溢れる1日」と締めくくった。こうした投稿を受け、SNS上では「お母さんにそっくり」「お母様も綺麗」「ほっこり」「娘ちゃんたち可愛すぎ」「娘さん大きくなってる」「愛が伝わる」といった声が上がっている。絢香は、2009年2月22日に俳優の水嶋ヒロと結婚。2015年6月に長女、2019年10月に次女が誕生した。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】