ONE N′ ONLYメジャーデビューシングル「BLAST」ビジュアル解禁！リリースイベントも開催決定

■「BLAST」発売を記念した6都市を周るリリースイベントも決定!初日は5月18日14時より大阪のセブンパーク天美 1F AMAMI STADIUMにて開催

ONE N’ ONLYのメジャーデビューシングル「BLAST」のビジュアルが解禁された。

4月7日にユニバーサルミュージック/ Polydor Recordsより全世界メジャーデビューすることをサプライズ発表し、5月9日、10日にはホールツアーファイナルとなる日本武道館公演に1万3千人動員して圧巻のライブパフォーマンスをみせたONE N’ ONLY。

今回公開された新しいビジュアルは”気高さ・強さ”がキーコンセプトになっており、

表題曲「BLAST」の持つオリエンタルな音楽性と、メジャーデビューという新しいステージへ踏み出した”強さ”を同時に視覚化している。

ジャケットにもオリエンタルな亜熱帯を感じさせる植物や、通常盤には強さ/気高さを象徴する生命体=ホワイトタイガーをイメージしたモチーフが登場するなど、リアルなONE N’ ONLYを凝縮したビジュアルになっている。

また6月18日の「BLAST」発売を記念した6都市を周るリリースイベントも決定。初日は5月18日14時より大阪のセブンパーク天美 1F AMAMI STADIUMにてミニライブと特典会を実施する。ミニライブは観覧フリーで誰でもパフォーマンスを楽しむことができ、特典会ではCD予約者を対象としたエアハイタッチ会やアザージャケットお渡し会が実施される。

そして9月20日の仙台サンプラザホールを皮切りに東京、大阪、福岡、愛知を回るライブツアーを開催。ファイナルの11月29日、30日は神奈川・ぴあアリーナMMでの初のアリーナワンマンライブとなる。

リリース情報

2025.06.18 ON SALE

SINGLE「BLAST」

ライブ情報

「LIVE TOUR 2025『LUMINA』」

09/20(土)宮城・仙台サンプラザホール

10/11(土)東京・東京国際フォーラム ホールA

10/12(日)東京・東京国際フォーラム ホールA

10/16(木)大阪・大阪国際会議場(グランキューブ大阪)

10/17(金)大阪・大阪国際会議場(グランキューブ大阪)

11/03(月)福岡・福岡サンパレス

11/08(土)愛知・愛知県芸術劇場 大ホール

11/09(日)愛知・愛知県芸術劇場 大ホール

11/29(土)神奈川・ぴあアリーナMM

11/30(日)神奈川・ぴあアリーナMM

ONE N’ ONLY OFFICIAL SITE

https://one-n-only.jp/