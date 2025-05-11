

――――――――――――――――――― 5月12日 (月) ――

◆国内経済

・3月国際収支 (8:50)

・月間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・4月景気ウォッチャー調査 (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

〇インドネシア、シンガポール、タイ、フィリピン、マレーシア市場休場

・米国4月月次財政収支 (13日3:00)

【海外決算】

[米]フォックス 、ズームインフォ・テクノロジーズ

◆新規上場、市場変更 など

〇アイロムグループ <2372> [東証Ｐ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 5月13日 (火) ――

◆国内経済

★金融政策決定会合の主な意見 (4月30日～5月1日分、8:50)

・4月マネーストックM2 (8:50)

・30年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

〇インドネシア市場休場

・英国4月失業率 (15:00)

・ドイツ5月ZEW景況感指数 (18:00)

・ユーロ圏5月ZEW景況感指数 (18:00)

★米国4月消費者物価指数 (21:30)

★トランプ米大統領が中東歴訪 (～16日)

【海外決算】

[米]アンダー・アーマー /[中]JDドット・コム /[印]タタ・モーターズ/[独]バイエル

◆新規上場、市場変更 など

〇ＩＤ＆Ｅホールディングス <9161> [東証Ｐ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 5月14日 (水) ――

◆国内経済

・4月国内企業物価 (8:50)

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ4月消費者物価指数[確報値] (15:00)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)

・米国週間石油在庫統計 (23:30)

【海外決算】

[米]シスコ・システムズ /[中]テンセント/[台]鴻海精密工業/[英]バーバリー・グループ

◆新規上場、市場変更 など

〇ＣＢグループマネジメント <9852> [東証Ｓ]：上場廃止

〇川本産業 <3604> [東証Ｓ]：上場廃止

〇ジェイテック <2479> ：東証Ｇ→東証Ｓ



――――――――――――――――――― 5月15日 (木) ――

◆国内経済

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・4月投信概況 (15:00)

・4月工作機械受注 (15:00)

・5年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・英国1-3月期GDP (15:00)

・ユーロ圏1-3月期GDP[改定値] (18:00)

・ユーロ圏3月鉱工業生産指数 (18:00)

★米国4月小売売上高 (21:30)

★米国4月生産者物価指数 (21:30)

・米国新規失業保険申請件数 (21:30)

・米国5月ニューヨーク連銀製造業景気指数 (21:30)

・米国5月フィラデルフィア連銀景況指数 (21:30)

★米国4月鉱工業生産指数 (22:15)

・米国4月設備稼働率 (22:15)

・米国3月企業在庫 (23:00)

・米国5月NAHB住宅市場指数 (23:00)

・APEC貿易相会合 (韓国・済州、～16日)

・メキシコ中銀が政策金利を発表

【海外決算】

[米]ウォルマート 、アプライド・マテリアルズ /[中]アリババ 、ネットイーズ /[独]シーメンス、メルク



――――――――――――――――――― 5月16日 (金) ――

◆国内経済

★1-3月期GDP (8:50)

・3月鉱工業生産[確報値] (13:30)

・3月設備稼働率 (13:30)

◆国際経済ｅｔｃ

・ユーロ圏3月貿易収支 (18:00)

★米国4月住宅着工件数 (21:30)

・米国4月住宅建築許可件数 (21:30)

・米国4月輸入物価指数 (21:30)

・米国4月輸出物価指数 (21:30)

・米国5月ミシガン大学消費者信頼感指数 (23:00)

・米国3月対米証券投資 (17日5:00)

◆新規上場、市場変更 など

〇富士ソフト <9749> [東証Ｐ]：上場廃止

〇トラストホールディングス <3286> ：東証Ｇ・福証Ｑ→東証Ｓ・福証



――――――――――――――――――― 5月17日 (土) ――

特になし



――――――――――――――――――― 5月18日 (日) ――

特になし



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。



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