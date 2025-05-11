11ºÐ¤Ç¥É¥é1»ØÌ¾¤«¤é10Ç¯¡Ä¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¡Ö10Ç¯Àï»Î¡¢¤¹¤´¤¤¤³¤È¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÎ©ÇÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡ÖËè²óÀ®Ä¹¤Ë´¶Æ°¤Çµã¤¤½¤¦¡×
¥¥ã¥×¥Æ¥óÌ³¤á¤ë21ºÐ
¡¡¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤«¤é10Ç¯¡½¡£¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤¬»×¤¤½Ð¥·¥ç¥Ã¥È¤òX¤Ë¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö10Ç¯ÌÜ¤âHKT48¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÁÛÁü¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢HKT48¤Îº£Â¼Ëãè½°¦(21)¡£2015Ç¯5·î10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂè2²óAKB48¥°¥ë¡¼¥× ¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¡×¤ÇHKT48¡¦¥Á¡¼¥àKIV¤Ë1½äÌÜ»ØÌ¾¤µ¤ì¤Æ11ºÐ¤Ç²ÃÆþ¡£¡Ö¤¢¤ÎÆüÂç¹¥¤¤Ê¤¢¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤Æ¤«¤éµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¼«Ê¬¤Ç¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª10Ç¯Á°¤Î»ä¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¿®¤¸¤ÆÌã¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¡×¤È´¶³´¿¼¤¯Â³¤±¡¢Æ±´ü»ØÌ¾¤Î¾¾²¬¤Ï¤Ê¡¢Â¼ÀîÈì°É(Ê¡²¬»Ô½Ð¿È)¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¾¾²¬¤Ï24Ç¯¤Ë¡¢Â¼Àî¤Ï22Ç¯¤ËÂ´¶È¤·¤¿¤¬¡¢º£Â¼¤Ï24Ç¯9·î¤Ë¥Á¡¼¥àKIV¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤Ê¤É¸½ºß¤â³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤Á¤Ð¤ó¸·¤·¤¤»þÂå¤Ë¡¢¤Ò¤È¤ê»Ä¤Ã¤Æ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤â¤¿¤¬¡¢¤Ä¤®¤Î10Ç¯¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡ÖËè²óÀ®Ä¹¤Ë´¶Æ°¤Çµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö10Ç¯Àï»Î¡¢¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÎ©ÇÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£