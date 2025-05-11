¡Ö²Ä°¦¤¤´é¤·¤Æ¥¨¥°¤¤¡×ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ö¤°¡¼¤ê¤ó¡×¤¬¾×·â¤Î98µåà¥Þ¥À¥Ã¥¯¥¹á´°Éõ¾¡Íø¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÁÀ¤¨¤ë¡×¡ÖÌ£Êý¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×ÂæÏÑ¤«¤é¿·²ÃÆþ¡¢ºòµ¨¥ê¡¼¥°MVP
¡¡¢¡ÆüËÜ¥Ï¥à4¡¼0³ÚÅ·(11Æü¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉËÌ³¤Æ»)
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¸ÅÎÓâÏßì(¤°¡¼¤ê¤ó¡¦¤ë¤§¤ä¤ó)¤¬ÍèÆü½é¤È¤Ê¤ë´°Éõ¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤«¤é±ç¸î¤òÌã¤Ã¤¿¸ÅÎÓ¤Ï6²ó2»à¤Þ¤Ç³ÚÅ·ÂÇÀþ¤ò¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤ËÍÞ¤¨¡¢»î¹ç¤òÄÌ¤·¤ÆÆóÎÝ¤ò¤âÆ§¤Þ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èï°ÂÂÇ¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë2ËÜ¡¢Ìµ»Íµå7Ã¥»°¿¶¡¢Åê¤¸¤¿µå¿ô¤Ï98¤È¤Ê¤ê100µå°Ê²¼¤Ç´°Éõ¾¡Íø¤òµó¤²¤ë¡Ö¥Þ¥À¥Ã¥¯¥¹¡×¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅêµå¤ò¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°.com / ¥Ñ¡¼¥½¥ë ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°TV¤Î¸ø¼°X¤¬¸ø³«¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤Î¸ÅÎÓ¡×¡Ö²Ä°¦¤¤´é¤·¤Æ¥¨¥°¤¤¡×¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÁÀ¤¨¤ë¡×¡Ö¥¬¥Á¥¨¥°¤¹¤®¡×¡ÖÌ£Êý¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ÅÎÓ¤ÏÂæÏÑ½Ð¿È¤Î24ºÐ±¦ÏÓ¡£2019Ç¯¤«¤éÂæÏÑ¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢ºòµ¨¤ÏºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤ä¥ê¡¼¥°MVP¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶þ»Ø¤ÎÅê¼ê¤È¤·¤Æ¹ñÆâ³°¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£ºò¥ª¥Õ¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÆüËÜ¥Ï¥à¤È·ÀÌó¡£º£·î1Æü¤Ë¤ÏÍèÆü½é¾¡Íø¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£