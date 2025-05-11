G大阪vs広島 スタメン発表
[5.11 J1第16節](パナスタ)
※15:00開始
主審:福島孝一郎
<出場メンバー>
[ガンバ大阪]
先発
GK 22 一森純
DF 2 福岡将太
DF 3 半田陸
DF 4 黒川圭介
DF 20 中谷進之介
MF 7 宇佐美貴史
MF 16 鈴木徳真
MF 17 山下諒也
MF 47 ファン・アラーノ
MF 51 満田誠
FW 23 デニス・ヒュメット
控え
GK 1 東口順昭
DF 5 三浦弦太
DF 15 岸本武流
DF 24 江川湧清
MF 10 倉田秋
FW 8 食野亮太郎
FW 11 イッサム・ジェバリ
FW 40 唐山翔自
FW 42 南野遥海
監督
ダニエル・ポヤトス
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 19 佐々木翔
DF 33 塩谷司
MF 6 川辺駿
MF 13 新井直人
MF 15 中野就斗
MF 24 東俊希
MF 39 中村草太
MF 51 加藤陸次樹
FW 9 ジャーメイン良
控え
GK 21 田中雄大
DF 3 山崎大地
MF 5 松本大弥
MF 18 菅大輝
MF 20 井上潮音
MF 32 越道草太
MF 40 小原基樹
FW 36 井上愛簾
FW 41 前田直輝
監督
ミヒャエル・スキッベ
※15:00開始
主審:福島孝一郎
<出場メンバー>
[ガンバ大阪]
先発
GK 22 一森純
DF 2 福岡将太
DF 3 半田陸
DF 4 黒川圭介
DF 20 中谷進之介
MF 7 宇佐美貴史
MF 16 鈴木徳真
MF 17 山下諒也
MF 47 ファン・アラーノ
MF 51 満田誠
FW 23 デニス・ヒュメット
控え
GK 1 東口順昭
DF 5 三浦弦太
DF 15 岸本武流
DF 24 江川湧清
MF 10 倉田秋
FW 11 イッサム・ジェバリ
FW 40 唐山翔自
FW 42 南野遥海
監督
ダニエル・ポヤトス
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 19 佐々木翔
DF 33 塩谷司
MF 6 川辺駿
MF 13 新井直人
MF 15 中野就斗
MF 24 東俊希
MF 39 中村草太
MF 51 加藤陸次樹
FW 9 ジャーメイン良
控え
GK 21 田中雄大
DF 3 山崎大地
MF 5 松本大弥
MF 18 菅大輝
MF 20 井上潮音
MF 32 越道草太
MF 40 小原基樹
FW 36 井上愛簾
FW 41 前田直輝
監督
ミヒャエル・スキッベ