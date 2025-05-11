[5.11 J1第16節](パナスタ)

※15:00開始

主審:福島孝一郎

<出場メンバー>

[ガンバ大阪]

先発

GK 22 一森純

DF 2 福岡将太

DF 3 半田陸

DF 4 黒川圭介

DF 20 中谷進之介

MF 7 宇佐美貴史

MF 16 鈴木徳真

MF 17 山下諒也

MF 47 ファン・アラーノ

MF 51 満田誠

FW 23 デニス・ヒュメット

控え

GK 1 東口順昭

DF 5 三浦弦太

DF 15 岸本武流

DF 24 江川湧清

MF 10 倉田秋

FW 8 食野亮太郎

FW 11 イッサム・ジェバリ

FW 40 唐山翔自

FW 42 南野遥海

監督

ダニエル・ポヤトス

[サンフレッチェ広島]

先発

GK 1 大迫敬介

DF 4 荒木隼人

DF 19 佐々木翔

DF 33 塩谷司

MF 6 川辺駿

MF 13 新井直人

MF 15 中野就斗

MF 24 東俊希

MF 39 中村草太

MF 51 加藤陸次樹

FW 9 ジャーメイン良

控え

GK 21 田中雄大

DF 3 山崎大地

MF 5 松本大弥

MF 18 菅大輝

MF 20 井上潮音

MF 32 越道草太

MF 40 小原基樹

FW 36 井上愛簾

FW 41 前田直輝

監督

ミヒャエル・スキッベ