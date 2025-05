公益財団法人日本スケート連盟が「ポケモンスケートチャレンジ」を始動!

全国のスケートリンクにピカチュウやこおりタイプのポケモンが登場する、スケートとポケモンの取り組みがスタートしました。

公益財団法人日本スケート連盟「ポケモンスケートチャレンジ」

公益財団法人日本スケート連盟と株式会社ポケモンは、2025年5月より、子どもたちにスケートの楽しさとポケモンの魅力を知ってもらうことを目的として、全国各地のスケートリンクにてスケートの普及事業を実施。

この取り組みは、主に小学生以下の子どもたちを対象としています。

ポケモンスケートチャレンジ〜めざせトリプルアクセル〜」のスタートを記念した映像を公開

プロスケーターの宮原知子さんと、スケート乳を履いたピカチュウが楽しくスケートをしている映像が公開されました!

「ポケモンスケートチャレンジ〜めざせトリプルアクセル〜」のスタートを記念し紹介する映像で、すでにスケートを楽しんでいる人も、これからはじめる人にとっても、こおりタイプのポケモンたちといっしょにスケートを楽しむことができます☆

スケート靴を履いたピカチュウやこおりタイプのポケモンたちが、全国のスケートリンクに登場

全国各地のスケートリンクで実施している日本スケート連盟主催の基礎スケート教室に、スケート靴を願いたピカチュウが、子どもたちを応援するために駆けつけます!

まずは、5月11日(日)横浜教室(KOSE 新横浜スケートセンター)に登場しました。

特別講師として、岡崎朋美さん、村竹崇行さん、田中刑事さんが登場!

基礎スケート教室を実施したあと、

「ポケモンスケートチャレンジ」オープニングイベントが実施されました☆

「ポケモンスケートチャレンジ」の練習用冊子を全国のリンクで配布

スケートリンクに来場した子どもたちを対象に、「ポケモンスケートチャレンジ〜めざせトリプルアクセル〜」を配布。

スケートが初めての人でも楽しめるように、スケート靴の履きかたから始まり、最終的には基礎的な滑りかたからスピンまで修得できるよう、スケートの上達に役立つ内容が盛り込まれています。

また、全部で52個あるスケートの練習項目を達成するごとに、こおりタイプのポケモンたちのシールが各地のスケートリンクでもらえます。

すべて集めると、こりタイプのポケモンずかんが完成します。

さらに、初級から上級の各級を達成するごとに特製バッジがもらえます。

スケートの裾野を広げる、未来のメダリストたちが楽しめる取り組み。

公益財団法人日本スケート連盟「ポケモンスケートチャレンジ」の紹介でした。

©2025 Pokemon. ©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ボケモン・Pokemon は任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post スケート靴を履いたピカチュウが登場!日本スケート連盟「ポケモンスケートチャレンジ」 appeared first on Dtimes.