¹À¥¥¢¥ê¥¹¡¡¥Õ¥¡¥ó¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨¼«¿È¤Î¥°¥Ã¥º¥¢¥¤¥Ç¥¢ÈäÏª¡Ö¹À¥¤ÎÈ¾ÌÜ¤Î´é¤Î¥Ý¡¼¥Á¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¹À¥¥¢¥ê¥¹¤¬£±£±Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤Î¥°¥Ã¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¹À¥¤Ï¤¢¤ë£Ø¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¡ÖËÜ¿Í¤«¤é¥ê¥×¤«°úÍÑÍè¤¿¤é¹À¥¥¢¥ê¥¹¼Ì¿¿½¸¡¢°ìÈÖ¿·¤·¤¤¤ä¤ÄÇã¤¦¤ï¡£¥°¥Ã¥º¤âÇã¤¦¤ï¡×¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¤òÈ¯¸«¤·¡¢¡Ö¥°¥Ã¥ºÌµ¤¤¤«¤éºî¤ë¤ï¡¡ÊÑ¤Ê¤Î¤Ç¤¤¤¤¡©¡×¤È°úÍÑ¤ÇÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¥°¥Ã¥º¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¡Öº£¥Ñ¥Ã¤È»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Î¤³¤ì¡×¤ÈÍåÎó¡£¡Ö¹À¥¤ÎÁ´¿È¥¿¥¤¥Ä¤Î¼Ì¿¿¤Î¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×¡Ö´°Á´¤Ë¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç²È¤ÇÌ¡²èÆÉ¤ó¤Ç¤ë»þ¤Î¼Ì¿¿¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤ë¥Ó¡¼¥ë¥¸¥ç¥Ã¥¡ÊÇöÄ¥¤ê¤Î¥°¥é¥¹¤Ç¤âÎÉ¤¤¤Ê¡Ä¡Ë¡×¡Ö¹À¥¤ÎÈ¾ÌÜ¤Î´é¤Î¥Ý¡¼¥Á¡×¡Öº¸¼ê¤Ç½ñ¤¤¤¿¡Ê¼ÂºÝ±¦Íø¤¡ËÊ¿²¾Ì¾¤Î¤Ò¤í¤»¤¢¤ê¤¹¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¥ß¥Ë¥È¡¼¥È¡×¡Ö¹À¥¤È¤Þ¤Ë¤Á¤ã¤ó¡¢¤à¤Ã¤Ô¡¢¤É¤Ù¤Á¤³¤Î¼Ì¿¿¤Î²¼¤Ëà¼ñÌ£¼«Âð·ÙÈ÷á¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡×¤Î£µ¤Ä¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤È¹À¥¤ÎÃ»¤¤¾®»Ø¤À¤±¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×¤ò¥ê¥×Íó¤ÇÉÕ¤±Â¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«Á´Éô¤Û¤·¡¼¤«¤â¡×¡Ö¹À¥¥¢¥ê¥¹¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤âÍß¤·¤¤¤È¤³¤í¡×¤Ê¤É´¿·Þ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£