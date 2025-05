「niko and ... × MR. MEN LITTLE MISS」が初コラボ。タンブラーもラグも全部欲しくなるかわいさ！

niko and ...(ニコアンド) 」から、イギリス生まれのキャラクター「MR. MEN LITTLE MISS(ミスターメン リトルミス)」とコラボレーションした雑貨が登場。お部屋を彩るインテリアアイテムやレジャーグッズなど、バラエティ豊かな商品が展開されています。6月6日(金)の一般販売に先駆けて、「niko and ...」の公式WEBストアでは先行予約がスタートしているので、いち早く手に入れたい方はチェックしてみて。

「niko and ... × MR. MEN LITTLE MISS」コラボグッズが登場ユニークなモノやコトの提案を掲げる「niko and ...」と、個性豊かな90以上のキャラクーが登場する「MR. MEN LITTLE MISS」の初コラボが実現。キャラクターたちが「niko and ...」のアイテムを身に着けたり、「niko and ...」のお店に行こうと会話したりする様子をデザインした、限定アイテムがお目見えしています。「MR. MEN LITTLE MISS」の雑貨でお部屋をかわいく彩ろここからは、気になるコラボグッズ詳細をチェックしていきましょう。「キャラクタークッション」(税込1980円)は、5種類のキャラクターをふっくらとしたクッションに仕上げたアイテム。ソファやベッドにちょこんと置くだけで、お部屋が一気にかわいくなりそうですよね。レトロな雰囲気が漂う2種類の「ミニタフトマット」(税込2750円)を、ヘッドサイドや玄関に置くのもおすすめ。ミニサイズだから、チェアパッドとしても使えるそうですよ。2種類のデザインから選べる「カラーチェンジタンブラー」(税込1210円)は、冷たい飲み物を注ぐと色が変わるトレンドアイテム。左側は常温時のピンクが、冷却されることでパープルへと変化します。右のデザインでは、ライトブルーがグリーンへとカラーチェンジ。冷たいドリンクが欠かせない、これからのシーズンにもってこいな一品ですよ。お出かけ先でも「MR. MEN LITTLE MISS」と一緒だよおやつやコスメ収納にぴったりな「巾着ポーチ」(税込1430円)は、バイカラーの紐がアクセント。ピョンと飛び出した手が縫い付けられていて、カバンから取り出すたびそのかわいさに癒されちゃいそうです。ピクニックやビーチで役立ちそうな「レジャーシート」(税込5500円)は、2人で使える大きめサイズ。コンパクトに折りたためて持ち手も付いているので、アウトドアのお出かけにいかがでしょうか?ノベルティステッカーやショッパーを貰っちゃお今回のコラボを記念したノベルティも要チェックですよ。「niko and ...」の店舗と公式オンラインストアで、「niko and ...」の商品を1点以上購入すると、限定デザインのステッカーが貰えます。また、「niko and ...」や「and ST TOKYO」の店舗で「MR. MEN LITTLE MISS」とのコラボ商品を1点以上購入すると、コラボデザインの『ショッパー』と『缶ミラー』をゲットできるのでお見逃しなく。本コラボでしか手にできない特別なグッズを、ぜひ手に入れてみてくださいね。「niko and ... × MR. MEN LITTLE MISS」先行予約はこちらhttps://www.dot-st.com/参照元:株式会社アダストリア プレスリリース